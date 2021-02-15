В Киеве сосульки разбили головы двум людям

Из-за падения сосулек в столице пострадали два человека.

За прошедшие сутки от падения сосулек пострадали два человека. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи в понедельник, 15 февраля.

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“В Шевченковском районе 48-летняя жительница получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Госпитализирована с убойной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой“, - говорится в сообщении.

При этом уже в Оболонском районе от падения сосульки пострадал 46-летний мужчина. Он получил ушиб лобной области головы. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча.

Медики призвали киевлян быть острожными и внимательными.

Ранее сообщалось о том, что в Харькове ледяная глыба с крыши дома травмировала двух человек.