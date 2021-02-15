Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве сосульки разбили головы двум людям

Комментариев: 3
Из-за падения сосулек в столице пострадали два человека.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

За прошедшие сутки от падения сосулек пострадали два человека. Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи в понедельник, 15 февраля.

Читай также: На многоэтажке в Киеве образовалась 10-метровая сосулька - соцсети

“В Шевченковском районе 48-летняя жительница получила рассечение головы и кровотечение из-за падения сосульки. Госпитализирована с убойной раной теменной области головы и закрытой черепно-мозговой травмой“, - говорится в сообщении.

При этом уже в Оболонском районе от падения сосульки пострадал 46-летний мужчина. Он получил ушиб лобной области головы. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и, вероятно, вывихом правого плеча. 

Медики призвали киевлян быть острожными и внимательными. 

Ранее сообщалось о том, что в Харькове ледяная глыба с крыши дома травмировала двух человек.

Поделись:
Теги: Киев, сосульки, жертва, скорая
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
СтальнаяКрыса    15.02.2021, 16:36
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Ну это ещё повезло людям, если бы упала сосулька как описывали несколько дней назад в статье "На многоэтажке в Киеве образовалась 10-метровая сосулька - соцсети", была бы полная амба.
МаксимУм    15.02.2021, 16:14
Оценка:  +2
МаксимУм
Сосульки оху ели! Сосать и не падать!!!
LERMI_    15.02.2021, 15:28
Оценка:  +5
LERMI_
Сподіваюсь що ці двоє ярмак з воном!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь