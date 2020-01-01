В Киеве сожгли авто известному журналисту

Один из поджигателей получил серьезные травмы, его подельник сейчас разыскивается.

В Киеве неизвестные злоумышленники сожгли автомобиль, принадлежащий журналисту Владиславу Антонову, создателю одного из популярных столичных пабликов. Об этом информирует Фейсбук-страница сообщества dtp.kiev.ua.

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Как сообщается, поджог произошёл минувшей ночью в Шевченковском районе столицы. По данным сообщества, злоумышленников было двое. При этом без уточнения причин отмечается, что один из поджигателей в настоящее время находится в тяжелом состоянии, а второго ищут правоохранители.

“Если у вас есть видео с камер наблюдения в районе улиц Павловской, Артема, Бульварно-Кудрявской, а именно период с 02:40 до 02:50, пересмотрите плс и напишите в лс“, - просят модераторы паблика.

В свою очередь пожарные службы сообщают, что вызов о горящем автомобиле на ул. Гоголевская к ним поступил в 2:49.

По прибытию было установлено, что во дворе 4-этажного жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля “Volkswagen Touareg“. Пожар был локализован в 3:07 и ликвидирован в 3:16. В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля и салон, - говорится в сообщении.

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Причину возгорания пожарные пока официально не установили. К настоящему времени официальных сообщений от полиции по данному факту не было.

Напомним, киевлянин решил отомстить бывшему мужу возлюбленной и сжег его авто. Полиция открыла уголовное производство.