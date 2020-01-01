В Киев в детских игрушках доставляли кокаин

Организовал преступную схему бывший правоохранитель.

В Киеве полицейские задержали экс-сотрудника правоохранительных органов, который организовал доставку в столицу оптовых партий кокаина в детских игрушках. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По версии досудебного следствия, житель Львова отправлял в столицу оптовые партии наркотиков при помощи частных служб такси. Кокаин прятали в детских игрушках.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Во время обыска у фигуранта нашли 1 кг кокаина, чья цена составляет более 4 млн гривен. Также у него изъяты электронные весы, пакеты для расфасовки.

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Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщили, что в Киеве правоохранители задержали капитана полиции, который занимался сбытом наркотиков. У него нашли кокаин и экстази.