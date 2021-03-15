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В детсаду Киева разгорелся "туалетный" скандал

Комментариев: 1
Воспитатели не разрешали мальчикам ходить в туалет по малой нужде так, как они привыкли, - стоя. Детям "вызывали полицию", всячески высмеивали.

В одном из детских дошкольных учреждений Киева разгорелся скандал после того, как стало известно, что воспитатели запрещали мальчикам справлять естественные потребности стоя. За это малышей высмеивали, говорится в сюжете Сніданок з 1+1.

Об этой ситуации в группе Родители SOS в Facebook написала Александра, мама одного из пострадавших детей. Ее сыну, четырехлетнему Владу, педагоги не разрешали опорожнять мочевой пузырь стоя.

"Их наказывали: сажали на стул в середине группы и вызывали "полицию", а дети должны были над ребенком смеяться", - поделилась женщина. 

Об этом она узнала от мамы другого мальчика. Ее сын подтвердил его слова.

Заведующая и воспитатели заверяют, что ничего подобного в группе не происходило.

"Хотя есть дети, которые подтверждают, что Влада систематически наказывают", - рассказала Александра.

Заведующая детского садика отказалась комментировать ситуацию, когда к ней обратились журналисты телеканала. Она только заявила, что идет служебное расследование.

Мать ребенка приняла решение о переводе сына в другой детсад.

Напомним, в детсаду Черновцов произошел скандал из-за родительских взносов. Девочку, которая ходит в сад, наказали после того, как ее отец отказался сдавать деньги на подарки к 8 Марта.

До этого мы писали о том, что в Запорожской области дошкольницу высадили из автобуса в мороз на пустой остановке. Ребенок в одиночестве прождал родителей примерно 40 минут. Они не смогли его забрать, поскольку воспитатель не сообщила, что детсад закрылся раньше.
 

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Теги: Украина, Киев, дети, ребенок, скандал, туалет, воспитание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pулевой    15.03.2021, 19:46
Оценка:  -1
Pулевой
В реальности,"туалетный скандал"в нашем недогосударстве,идёт вот уже восьмой год подряд.Ведь скачущие приматы-псевдопатриоты,превратили страну в сортир.
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