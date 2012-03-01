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"Плати больше": В Киеве подорожает проезд в маршрутках

Комментариев: 4
Стоимость проезда в столичных маршрутках повысится с 8 до 10 гривен.
Подорожание перевозчики объясняют новым локдауном
Подорожание перевозчики объясняют новым локдауном
УНИАН

В субботу, 27 марта, подорожает проезд в столичных маршрутках. Повышение тарифов перевозчики поясняют новым локдауном и соответствующим снижением пассажиропотока.

Об этом пишет Сегодня со ссылкой на комментарий главы “Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области“ Игоря Мосиенко. 

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По его словам, стоимость возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в маршрутках развесят объявления о готовящемся подорожании.

“Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен“, – рассказал Мосиенко.

Ранее мы писали о том, что подорожал проезд в пригородных маршрутках. В среднем, тариф возрос на 2-5 грн.

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Теги: Киев, проезд, маршрутки
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Комментариев (4)
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nytxcdeer    24.03.2021, 13:05
Оценка:  -24
nytxcdeer
Пока проезд не будет стоить 50 гривен,на Пэрэмогу рассчитывать не стоит.Ведь евроинтеграция не предусматривает низких цен и тарифов.А евроинтеграция-наш единственный путь.За это Майдан скакал.
Мока    24.03.2021, 12:51
Оценка:  +5
Мока
Локдаун - способ поднимать цены!!!!!! Пустые автобусы и тролейбусы, полупустые магазины. Все не рентабельно, значит нужно увеличить цены. А после локдауна цены никто понижать не будет! БРАВИССИМО!!!!!
Tee    24.03.2021, 12:28
Оценка:  +1
Tee
С марта, чтобы не терять пассажиров, столичные маршруточники снизили цены проезд на 50 копеек.
В ответ КП "Киевпастранс" намерен в первых числах марта запустить сотню автобусов и троллейбусов вместо маршруток. Цена в новом транспорте будет не 2-2,5 грн, как в маршрутках, а 1,5 грн.
1 марта 2012))
dj_qwe    24.03.2021, 12:13
Оценка:  +8
dj_qwe
и давайте метро сразу по 20.
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