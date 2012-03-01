"Плати больше": В Киеве подорожает проезд в маршрутках
В субботу, 27 марта, подорожает проезд в столичных маршрутках. Повышение тарифов перевозчики поясняют новым локдауном и соответствующим снижением пассажиропотока.
Об этом пишет Сегодня со ссылкой на комментарий главы “Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области“ Игоря Мосиенко.
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По его словам, стоимость возрастет с 8 до 10 гривен. В ближайшие дни в маршрутках развесят объявления о готовящемся подорожании.
“Уже в эту субботу примерно 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда. Те, кто возил пассажиров по 8 гривен, поставят ценники – 10 гривен“, – рассказал Мосиенко.
Ранее мы писали о том, что подорожал проезд в пригородных маршрутках. В среднем, тариф возрос на 2-5 грн.
В ответ КП "Киевпастранс" намерен в первых числах марта запустить сотню автобусов и троллейбусов вместо маршруток. Цена в новом транспорте будет не 2-2,5 грн, как в маршрутках, а 1,5 грн.
1 марта 2012))