Локдаун в Киеве: Как будут учиться школьники

Ученики 1-4 классов будут учиться в обычном режиме, остальные на "удаленке".

Ученики 1-4 классов продолжат обучение в стандартном режиме уже с понедельника, 29 марта. Остальные же продолжат учиться с четверга, 25 марта, но на “дистанционке“. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

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Двери столичных школ откроются для младшеклассников в том случае, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация. Городские власти рекомендуют следить за сайтом Департамента образования.

Для учеников 5-11 классов учеба начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы сядут за парты уже в следующий понедельник, - подчеркнул Кличко

Ранее сообщалось о числе заболевших и умерших от коронавируса в Киеве в среду, 24 марта. В частности, подтверждено 1300 случаев, 49 человек умерли.