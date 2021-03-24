Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Локдаун в Киеве: Как будут учиться школьники

Комментариев: 0
Ученики 1-4 классов будут учиться в обычном режиме, остальные на "удаленке".
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Ученики 1-4 классов продолжат обучение в стандартном режиме уже с понедельника, 29 марта. Остальные же продолжат учиться с четверга, 25 марта, но на “дистанционке“. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Читай также: Киевские школы из-за COVID снова начали закрывать на карантин

Двери столичных школ откроются для младшеклассников в том случае, если не ухудшится эпидемиологическая ситуация. Городские власти рекомендуют следить за сайтом Департамента образования. 

Для учеников 5-11 классов учеба начнется с 25 марта в дистанционном формате. Ученики же младшей школы сядут за парты уже в следующий понедельник, - подчеркнул Кличко

Ранее сообщалось о числе заболевших и умерших от коронавируса в Киеве в среду, 24 марта. В частности, подтверждено 1300 случаев, 49 человек умерли.

Поделись:
Теги: Киев, карантин, школа, обучение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь