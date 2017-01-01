Крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку

Мужчина во время выступления в зоопарке засунул руку в пасть рептилии на глазах у сотни людей.

В зоопарке города Чианграй, Таиланд, дрессировщик крокодилов чуть не лишился руки. Мужчина исполнял привычный трюк, засунув руку до предплечья в пасть.

В это время рептилия сомкнула челюсти и начала мотать головой. Инцидент попал на видео одного из посетителей зоопарка, сообщает New York Post.

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45-летний укротитель по имени Тао смог быстро освободиться и спокойно ушел. На кадрах видно, что рука мужчины пострадала достаточно серьезно.

Автор видео, пришедший на выступление с семьей, позже поинтересовался состоянием дрессировщика. Оказалось, что с Тао все нормально и он планирует в скором времени вернуться на работу.

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