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В Индии обезьяна взяла в заложники ребенка

Комментариев: 1
Животное украло ребенка в одном из поселений Индии и не подпускало к себе людей.
В Индии обезьяна украла ребенка
В Индии обезьяна украла ребенка

В Индии обезьяна взяла в заложники маленького ребенка. Инцидент сняли на видео очевидцы, сообщают в сюжете ТСН.

Агрессивное животное крепко сжало ребенка задними лапами, а передними дралось со всеми, кто пытался приблизиться. Обезьяну пытались задобрить едой, но она нападала на людей, кусалась, хватала за одежду.

Освободить ребенка удалось только тогда, когда обезьяна случайно отвлеклась. Малыш, побывавший в заложниках у животного, получил многочисленные ушибы и царапины, но его жизни ничего не угрожает.

Раньше  в Уганде крокодилы вынудили жителей покинуть деревню

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Теги: животные, Индия, видео, ребенок, обезьяна, агрессия, заложники
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Jamz    13.08.2018, 15:32
Оценка:  0
Jamz
ДИБИЛЫ!!!! ЧТО ТСН ЧТО БИГМИР!!!
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