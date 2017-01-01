Тысячи антилоп прыгнули в реку с крокодилами

Во время миграции огромное стадо идет намеченным курсом не зависимо ото того, что попадается на их пути.

Фотографу Инго Герлачу удалось снять переправу тысячного стада антилоп гну через реку. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина стал свидетелем миграции копытных как раз в тот момент, когда они тысячами прыгали в реку, кишащую крокодилами. Инцидент случился возле реки Мара в Кении.

Животные каждый год мигрируют из пастбищ Танзании в Кению. Весь путь занимает около двух месяцев и составляет три тысячи километров.

Слабые и молодые животные часто гибнут во время этого перехода, в тому числе и от зубов крокодилов.