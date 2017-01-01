Пизанская башня выравнивается – ученые

Наклон памятника архитектуры изменился на четыре сантиметра за последние 20 лет. Специалисты просчитают варианты полного выправления сооружения.

Знаменитая башня, которая стоит под наклоном в городе Пиза, начала выпрямляться. Об этом сообщает ВВС.

Специалисты в Университете Пизы узнали, что знаменитая башня выпрямилось на 4 см за двадцать лет. Добиться этого процесса итальянские власти пытались с 1993 по 2001 год. Тогда правительство Италии потратило 225 миллионов евро для стабилизации сооружения. После этого угол наклона башни изменился на 45 см.

Главная задача ученых сейчас узнать, будет ли продолжаться выравнивание и возможно ли "поставить" пизанскую башню полностью вертикально. В Сети отнеслись к информации с юмором.

Пользователи предположили, что башня выровнялась из-за туристов, фотографирующихся с ней. В основном люде делают снимки, на которых как будто поддерживают сооружение.

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