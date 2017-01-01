Змея пролетела в обуви туристки 15 000 км
Шотландка Мойра Боксолл случайно провезла в чемодане змею через полмира. Об этом сообщает The Guardian.
Британка путешествовала по Австралии и вылетела в родной город Эдинбург из австралийского Маккайа. После возвращения женщина принялась распаковывать чемодан и в мокасине обнаружила змею.
Сначала шотландка подумала, что это игрушка, которую ей подкинули, чтобы подшутить. Но женщина увидела, что рептилия настоящая и она успела сбросить в полете кожу.
Оказалось, что маленький пятнистый питон пробрался в обувь туристки и пролетел в ней 15 тысяч километров.
Ранее сообщалось, что в Берлине мужчина пытался провезти змею в штанах. Также Корреспондент писал о том, что ученые выяснили, как змеи лишились конечностей.
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