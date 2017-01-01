От чего умирают люди в мире?

От смерти не уйти никому, но то, как и когда мы умираем, говорит о том, кто мы и где мы живем.

В 2017 году в мире умерло 56 млн человек depositphotos.com

Сегодня люди во всем мире живут дольше. В 1950 году ожидаемая средняя продолжительность жизни составляла всего 46 лет.

В некоторых странах прогрессивные изменения не всегда были легкими. Болезни, эпидемии и непредсказуемые события напоминают о том, что рост продолжительности жизни не следует воспринимать как должное.

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Между тем, доля смертности от террористических нападений, войн и стихийных бедствий - менее 0,5% всех смертей в целом.

При этом многие до сих пор умирают слишком рано и по причинам, которые можно предотвратить.

История о том, когда люди умирают, - это история о том, как они умирают, и как это менялось со временем.

В 2017 году в мире умерло 56 млн человек.

Это на 10 миллионов больше, чем в 1990 году, поскольку население Земли возросло, а люди в среднем живут дольше.

Более 70% умерли от неинфекционных и хронических заболеваний. Они не передаются от человека к человеку и, как правило, прогрессируют медленно.

Сердечно-сосудистые заболевания - самая распространенная причина смерти в мире. Они поражают сердце и сосуды и являются причиной практически каждой третьей потери жизни.

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Онкологические заболевания - вторая из основных причин смертности. Рак уносит жизни каждого шестого человека в мире.

Другие неинфекционные заболевания, такие как диабет, некоторые заболевания органов дыхания и деменция - также среди главных причин смерти.

Что, возможно, шокирует еще больше, - это количество людей, продолжающих умирать от причин, которые можно предотвратить.

В 2017 году около 1,6 млн человек умерли от заболеваний, связанных с диареей, которая попала в первую десятку в рейтинге причин смертности. В некоторых странах это - одна из главных убийц.

Неонатальные расстройства - смерть ребенка в течение первых 28 дней - унесли в 2017 году жизни 1,8 млн новорожденных.

Показатели смертей в значительной степени различаются между странами. В Японии в первые 28 дней жизни умирает менее одного ребенка из тысячи, в то время как в беднейших странах мира - один ребенок из двадцати.

Автомобильные аварии - причина большого количества смертей как в самых богатых, так и в беднейших странах мира. В 2017 году на дорогах погибли 1,2 млн человек.

Несмотря на то, что во многих странах с высоким уровнем доходов в последние десятилетия наблюдалось значительное снижение смертности на дорогах, на общую картину это не повлияло.

В то же время от самоубийств погибло почти вдвое больше людей, чем от убийства одного человека другим.

В Великобритании уровень самоубийств был в 16 раз выше; это - главная причина смерти мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.

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Причины смертности людей меняются со временем и постепенным развитием страны, в которой они живут.

В прошлом инфекционные болезни играли более значительную роль, чем сегодня.

В 1990 году каждая третья смерть была результатом инфекционных заболеваний. 2017 этот показатель упал до каждой пятой.

Особенно уязвимы к инфекционным заболеваниям дети. Еще в XIX веке каждый третий ребенок в мире умирал в возрасте до пяти лет.

Детская смертность с тех пор значительно снизилась благодаря вакцинам и улучшению уровня гигиены, питания, здравоохранения и доступа к чистой воде.

Сегодня в богатых странах дети умирают довольно редко, в то время как в беднейших регионах смертность достигает показателей Великобритании и Швеции в первой половине XX века.

Снижение детской смертности на мировом уровне - одна из величайших историй успеха современной медицины.

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Количество детей, умирающих каждый год, за последние десятилетия уменьшилось более чем вдвое. Человечество научилось лучше бороться с инфекционными болезнями.

Однако это сместило показатели смертности в сторону незаразных заболеваний среди пожилых людей.

Во многих странах растет беспокойство из-за увеличения нагрузки на родственников и систему здравоохранения по мере старения людей и развития у них хронических заболеваний.

Стойкое улучшение ситуации со смертностью могут изменить непредсказуемые события.

Ярким примером этого является кризис ВИЧ/СПИД в 1980-х годах.

Эпидемия распространилась на все регионы мира, но наиболее заметное влияние на динамику продолжительности жизни было зафиксировано в Африке на юг от Сахары.

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После десятилетий устойчивого увеличения, продолжительность жизни существенно снизилась во многих странах региона.

Только за последние десять лет антиретровирусная терапия, лечение и медицинское просветительство снизили показатель глобальной смертности от болезней, связанных со СПИДом, вдвое - с 2 млн в год до 1 млн.

Ожидаемая продолжительность жизни в этих странах начала расти, но только сейчас постепенно возвращается к докризисному уровню.

Даже в самых богатых странах прогресс не следует воспринимать как должное.

Ожидаемая продолжительность жизни в США несколько снизилась в последние несколько лет, в основном из-за опиоидного наркотического кризиса.

Продолжительность жизни молодых матерей также постоянно растет.

Однако приблизительно в 10 странах мира, в частности в США, молодая женщина сегодня с большей вероятностью умрет во время родов или сразу после них, чем ее мать.

Сегодня общая картина выглядит довольно позитивно: мы живем дольше, и меньше людей, особенно детей, умирают от причин, которые можно предотвратить.

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Однако впереди еще много работы.

Улучшение санитарных условий, гигиены, питания, вакцинации и базовой медицины играют решающую роль.

То же можно сказать о повышении уровня безопасности и профилактике и лечении психических заболеваний.

Понимание причин смертности чрезвычайно важно, если мы хотим, чтобы прогресс не останавливался.

Напомним, секрет долголетия скрывался в беге и плавании. Занятия бегом или лыжи могут способствовать долголетию

