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Ученые обнаружили рыбу, которая задерживает дыхание под водой – видео

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Вместо перегонки воды через жабры, рыба задерживает дыхание на 4 минуты.
Рыбам-гробам задержка дыхания на длительные отрезки может помочь сохранить энергию
Рыбам-гробам задержка дыхания на длительные отрезки может помочь сохранить энергию
Naked Science

Большинство видов рыб втягивают воду, содержащую кислород, в рот и прокачивают ее через жаберные камеры, а затем выталкивают ее из жаберных щелей. Однако, ученые обнаружили вид рыб, которые задерживают в своих жаберных камерах воду и могут удерживать ее там до четырех минут, передает Naked Science. 

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Такая рыба относится к виду Chaunax endeavouri под еще одним названием "рыба-гроб". Наблюдая за рыбами, исследовали не заметили никаких явных признаков вдоха или выдоха в течение нескольких минут.

Оказалось, что Chaunax endeavouri запасает воду в своих жаберных камерах и раздувает их. Затем, когда весь кислород из запасенной воды израсходовался, рыба выпускает воду. При этом объем ее тела может сокращаться на 30%. 

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Ученые предполагают, что рыбам задержка дыхания на длительные отрезки может помочь Chaunax endeavouri сохранить энергию, которую они в противном случае использовали бы для активного перекачивания воды.

Раздувание до такого массивного размера может также служить предупреждением для потенциальных хищников.

Ранее сообщалось, что ежегодно в океан попадает до 12 млн тонн пластика. На закисление океанов также влияют глобальное изменение климата и повышенная концентрация углекислого газа в атмосфере.

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Теги: рыба, рыба-гроб, ученые, редкая находка, Chaunax endeavouri
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