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В Лондоне прошел самый массовый гей-парад

Комментариев: 4
Ежегодный прайд собрал рекордное количество участников.
Прайд-парад 2019
Прайд-парад 2019
EPA/UPG

В Лондоне проходит ежегодный гей-парад, который стал крупнейшим в истории по числу участников, сообщает Радио Свобода. Шествие началось на Портленд-плейс, пересекло Оксфорд-серкус и далее по Риджент-стрит, Трафальгарской площади и Уайтхоллу дошло до здания парламента.

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Мэр Лондона Садик Хан в заявлении приветствовал его участников, сообщает ВВС. К мероприятию впервые официально примкнула английская футбольная ассоциация

В этом году ЛГБТ-активисты и их единомышленники отмечают полувековой юбилей важнейшего для них события – «Стоунволлского бунта» в Нью-Йорке. В ночь на 28 июня 1969 года полиция намеревалась провести рейд в баре «Стоунволл-инн», известном как место сбора геев, что по тем временам являлось обычной практикой. Этой попытке воспротивились либерально настроенные жители богемного квартала Гринвич-вилледж. Акции протеста продолжались несколько дней.

В память о Стоунволле гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня – начале июля. Два года назад британские гей-активисты праздновали другую важную годовщину – 50-летие декриминализации гомосексуализма в Англии и Уэльсе.

По словам Садик Хана, в борьбе за равноправие «достигнут огромный, огромный прогресс, но успокаиваться рано». В мае этого года в лондонском ночном автобусе лесбийская пара была избита группой молодых людей.

Напомним, ранее сообщалось, что 51-летняя Памела Андерсон выставила откровенное фото в поддержку гей-парада.

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Теги: Лондон, гей-парад, прайд, фото
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Комментариев (4)
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Boxerogos    07.07.2019, 11:05
Оценка:  -1
Boxerogos
А Педя Пидоpoшенко со своими подельниками и "шестёрками"участвовали в этом прайде?Нет?Ну и о каких тогда евроценностях может кукарекать этот вечнобухой свинопетух-хyecoc Педя!!!
Coюзник    07.07.2019, 10:44
Оценка:  -2
Coюзник
Вот теоретики гомосексуализма и опубликовали точку отсчета навязчевой пропаганды гомосесуализма в мире. Этой хрени все 50-60 лет а нам втирают что ... этой болезни тисячи лет ...
Мухоморище    07.07.2019, 10:39
Оценка:  0
Мухоморище
Скрепная вата и старые п#рдуны-комсомольцы блюют на свою клаву,их трусит и изворачивает,как вампира от чеснока от таких новостей)))А англичанам пох.,они наслаждаются жизнью в своей прекрасной стране.Я тоже отношусь спокойно к таким маршам,куда противнее алкашня,нарики и быдло))
Николай510    07.07.2019, 10:19
Оценка:  -2
Николай510
Духовный разврат процветает - такое на планете уже было и закончилось уничтожением Содома и Гоморры, так что, ждите товарищи англичане!
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