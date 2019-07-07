В Лондоне прошел самый массовый гей-парад

Ежегодный прайд собрал рекордное количество участников.

В Лондоне проходит ежегодный гей-парад, который стал крупнейшим в истории по числу участников, сообщает Радио Свобода. Шествие началось на Портленд-плейс, пересекло Оксфорд-серкус и далее по Риджент-стрит, Трафальгарской площади и Уайтхоллу дошло до здания парламента.

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Мэр Лондона Садик Хан в заявлении приветствовал его участников, сообщает ВВС. К мероприятию впервые официально примкнула английская футбольная ассоциация

В этом году ЛГБТ-активисты и их единомышленники отмечают полувековой юбилей важнейшего для них события – «Стоунволлского бунта» в Нью-Йорке. В ночь на 28 июня 1969 года полиция намеревалась провести рейд в баре «Стоунволл-инн», известном как место сбора геев, что по тем временам являлось обычной практикой. Этой попытке воспротивились либерально настроенные жители богемного квартала Гринвич-вилледж. Акции протеста продолжались несколько дней.

В память о Стоунволле гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня – начале июля. Два года назад британские гей-активисты праздновали другую важную годовщину – 50-летие декриминализации гомосексуализма в Англии и Уэльсе.

По словам Садик Хана, в борьбе за равноправие «достигнут огромный, огромный прогресс, но успокаиваться рано». В мае этого года в лондонском ночном автобусе лесбийская пара была избита группой молодых людей.

Напомним, ранее сообщалось, что 51-летняя Памела Андерсон выставила откровенное фото в поддержку гей-парада.