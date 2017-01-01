В Индии в желудке у девушки нашли 1,6 кг украшений

Стоимость драгоценностей соответствует приблизительно 1,6 миллиона гривен.

Стремление есть что-нибудь несъедобное известно в науке как парорексия или пикацизм depositphotos.com (иллюстративное фото)

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22-летняя жительница индийского штата Западная Бенгалия попала к врачам с сильными болями в животе. Рентген показал, что в ее желудке хранится много украшений. Более полутора килограммов предметов, включая очень дорогие украшения, извлекли хирурги из желудка молодой женщины.

Об этом пишет “Медикфорум“, передает Униан.

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Во время операции хирурги извлекли из пищеварительного тракта этой необычной пациентки впечатляющее количество предметов - 69 цепочек, 80 сережек, 46 монет, 8 медальонов, 11 колец для носа, 5 браслетов и наручные часы.

Вес обнаруженного хирургами “клада2 составил 1,6 килограмма, его стоимость оценили в 53 тысячи фунтов стерлингов (1,6 миллиона гривен).

22-летняя Руни Хатун оказалась в больнице из-за приступов сильных болей в животе. Также ее мучила тошнота, возникавшая практически после каждого приема пищи. Врачи, нашедшие в желудке индианки скопление украшений, поговорили с ее родными.

Близкие пациентки рассказали: некоторое время назад в доме стали замечать исчезновение украшений. Когда девушку расспрашивали о них, та начинала плакать.

Пациентка была направлена врачами к психиатру. Стремление есть что-нибудь несъедобное известно в науке как парорексия или пикацизм. Диагноз о наличии такого нарушения ставится после того, как влечение к поеданию несъедобных веществ наблюдалось в течение минимум месяца. Возникновение парорексии связывают с пороками развития и психиатрическими расстройствами.

Привычка поедать несъедобные вещи отнюдь не безопасна, она может привести к необходимости хирургического вмешательства из-за кишечной непроходимости, а также к менее заметным внешне явлениям, вроде пищевых дефицитов или паразитарных болезней. Кроме того, можно получить отравление токсичными компонентами несъедобных предметов и пострадать в связи с этим от повреждения мозга. Также в подобной ситуации возникает повышенный риск разрыва желудка.

Как сообщалось в ноябре 2018, в желудке у мертвого кашалота нашли шесть килограммов пластика.

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