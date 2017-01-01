Школьник залез на дерево за грибами и не смог спуститься

Его пришлось снимать спасателям. И, да, на дереве действительно были грибы.

В селе Николаевка Петриковского района Днепропетровской области 11-летний парень залез на верхушку дерева, чтобы собрать грибы. Однако самостоятельно спуститься вниз уже не смог, поскольку ветви под ним были гнилыми и могли обломаться. На помощь школьнику пришли спасатели.

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По информации 24 канала со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, высота дерева составляла 8 метров. И действительно, там оказалось очень много грибов.

Чтобы помочь парню спуститься, сотрудники ГСЧС вынуждены были использовать трехколенную выдвижную лестницу. В общем к работам были привлечены пятеро представителей ведомства и одна единица техника.

После спасения мальчик рассказал, что в лесу он был без взрослых, но с подружкой. Последняя собственно и позвала на помощь. Кроме того, когда школьник спускался, девушка советовала ему не торопиться и все же прихватить с собой грибов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине готовят программу бесплатных путешествий для школьников.