Названа самая смешная фотография 2019 года

Фотография называется так - Хватай жизнь за ...

Самая смешная фотография по итогам 2019 года www.facebook.com/comedywildlifephotoawards

Самой смешной фотографией 2019 года стала работа Сары Скиннер, которую она назвала “Хватай жизнь за...“ Фото получило первое место в известном конкурсе Comedy Wildlife Photography Awards-2019.

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Фотографу удалось запечатлеть момент, когда маленький львенок играет с взрослым львом. В частности, он попытался лапами ухватить “достоинство“.

Скиннер гордится снимком и рада первому месту в конкурсе.

Мне греет душу тот факт, что эта фотография послужит поводом для смеха и радости по всему миру, - отметила она

www.facebook.com/comedywildlifephotoawards

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Ранее сообщалось о том, что японцы массово начали брать с собой на работу домашних животных.

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