Японцы массово начали брать с собой на работу домашних животных

Также компании выплачивают сотрудникам ежемесячную премию 45 долларов, если кто-то берет себе беспризорное животное.

В Японии офисные работники ходят на работу с домашними любимцами, чтобы преодолевать стресс.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Животные каждый день ездят на работу вместе с хозяевами, а некоторые из четвероногих даже поселились в офисе.

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Некоторые руководители крупных корпораций считают, что людям так легче преодолевать стресс, а эффективность их работы повышается. Рабочие заметили, что после нескольких недель работы бок о бок с пушистиками атмосфера в коллективе становится приятнее. Более того, даже доходы в дружественных к животным компаниях растут.

Если же кто-то из офис-менеджеров решит взять в дом четвероногого беспризорного и ухаживать за ним, даже получит бонус от компании – ежемесячную премию 45 долларов.

Как сообщалось 11 ноября, в Киеве хозяин избил и выбросил на улицу породистую собаку.

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