У берегов Японии обнаружили лодку с трупами и головами - СМИ

Японская береговая охрана обнаружила деревянную лодку и пять трупов в ней. Местные правоохранители предполагают, что погибшие – из Северной Кореи. Об этом пишет Reuters.

Береговая охрана смогла добраться до лодки только через сутки после того, как она была обнаружена.

Сообщается, что полиция нашла головы двух людей и пять тел. Правоохранители еще не установили, относятся ли головы к телам. Причина смерти еще не известна.

Также японцы обнаружили буквы на лодке, написанные на корейском. Напряженные отношения Японии с Северной Кореей могут затруднить расследование инцидента.

Такие "корабли-призраки" уже не раз находили у японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР.

