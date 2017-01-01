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У берегов Японии обнаружили лодку с трупами и головами - СМИ

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Лодка, найденная на острове Садо, сильно повреждена, на ее борту надписи на корейском языке.
В Японии обнаружили "корабль-призрак" с мертвецами на борту
В Японии обнаружили "корабль-призрак" с мертвецами на борту
EBU

Японская береговая охрана обнаружила деревянную лодку и пять трупов в ней. Местные правоохранители предполагают, что погибшие – из Северной Кореи. Об этом пишет Reuters.

Береговая охрана смогла добраться до лодки только через сутки после того, как она была обнаружена.

Сообщается, что полиция нашла головы двух людей и пять тел. Правоохранители еще не установили, относятся ли головы к телам. Причина смерти еще не известна.

Также японцы обнаружили буквы на лодке, написанные на корейском. Напряженные отношения Японии с Северной Кореей могут затруднить расследование инцидента.

Такие "корабли-призраки" уже не раз находили у японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР.

Ранее на озере Верхнее в штате Миннесота поисковики обнаружили  судно Hudson, затонувшее в 1901 году и названное местными жителями "кораблем-призраком".

На озере в США заметили "корабль-призрак"

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Теги: Япония, корабль, трупы, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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