5-летний Никита полжизни борется с раком и нуждается в вашей помощи

Стоимость лечения в США, которое может спасти жизнь мальчика, оказалась просто неподъемной для украинской семьи.

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Пятилетний Никита Петухов, который уже половину своей короткой жизни борется с онкологическим заболеванием, нуждается в помощи неравнодушных людей. Об этом сообщает “Прямий“.

В 2017 году медики диагностировали у мальчика одну из самых страшных болезней – гепабластому. Опухоль поразила печень ребенка, из-за чего ему пришлось перенести сложную операцию по удалению пораженной части органа. Никита мужественно выполнял все предписания врачей, благодаря чему удалось добиться ремиссии.

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Однако, регулярные анализы показывали, что заболевание не было уничтожено полностью. Новое обследование выявило, что рак вернулся в виде метастазов, проникших в легкие. Несколько курсов химиотерапии, которые провели украинские врачи, оказались безуспешными и Никиту просто отправили домой.

Если медики сдались, то родители мальчика оказались гораздо более упорными. Им удалось найти в Цинциннати (США) врача, который согласился взять мальчика на лечение. И хотя семье пообещали 25% скидку, даже после этого общий счет в американской больнице оказался совершенно неподъемным для украинской семьи – 488 018 долларов. И это не считая сопутствующих затрат на перелет, проживание, питание и другие бытовые расходы в США.

Родители Никиты обратились к украинцам с просьбой помочь в спасении жизнь их ребенка.

Реквизиты для финансовой помощи:

МОНОБАНК:

5375 4199 0168 6731 (Евро)

5375 4188 0333 0414 (Доллар)

5375 4141 0228 5409 (Гривна)

ПРИВАТБАНК:

5168 7427 3056 5466

Перченко Владислава (сестра Никиты)

4149 4391 0085 0498

Перченко Елизавета (сестра Никиты)

Контакты:

Перченко Татьяна Ивановна (мама) +380984243283

Петухов Александр Сергеевич (отец) +380973585313



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