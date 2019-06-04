Бейсболист побил противника битой и спровоцировал массовую драку

Инцидент произошел во время матча.

Во время матча бейсбольной лиги Венесуэлы между командами Сулиэй и Карибес, игрок Алекс Ромеро разозлился на соперника и начал бить его битой.

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Это произошло, когда подающий Карибес бросил мяч в игрока. Ромеро в гневе начал бить принимающего команды соперника. На защиту игрока выбежали сокомандники и началась массовая потасовка.

В итоге, судья удалил шестерых бейсболистов из обеих команд.

Напомним, ранее сообщалось, что массовая драка родителей произошла на школьных соревнованиях в США.