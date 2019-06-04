Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бейсболист побил противника битой и спровоцировал массовую драку

Комментариев: 0
Инцидент произошел во время матча.
Ромеро устроил драку на стадионе
Ромеро устроил драку на стадионе
en24.news

Во время матча бейсбольной лиги Венесуэлы между командами Сулиэй и Карибес, игрок Алекс Ромеро разозлился на соперника и начал бить его битой. 

Читай также: Рекордный контракт в истории спорта: Бейсболист получил баснословное предложение

Это произошло, когда подающий Карибес бросил мяч в игрока. Ромеро в гневе начал бить принимающего команды соперника. На защиту игрока выбежали сокомандники и началась массовая потасовка. 

В итоге, судья удалил шестерых бейсболистов из обеих команд.

Напомним, ранее сообщалось, что массовая драка родителей произошла на школьных соревнованиях в США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: бейсбол, драка, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь