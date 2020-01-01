В аэропорту Финляндии открыли туалеты для питомцев

Для Северной Европы такая практика пока что необычная, в то время когда подобные локации обычное дело в США.

В аэропорту Хельсинки появились два туалета для домашних животных, пишет оператор аэропортов Финляндии Finavia.

Отмечается, что ежегодно через данный аэропорт путешествуют более 10 тысяч собак. Установка двух специальных зон для домашних животных должна сделать перелет с ними удобнее.

Туалеты разместили у главного входа в терминал №2 и в нешенгенской зоне. Туалеты спроектированы с учетом потребностей собак, но ими могут пользоваться и другие домашние животные.

В компании отмечают, что такие нововведения пока остаются необычными для Европы, в отличие от США.

Туалеты для животных имеют площадь в пару квадратных метров, построены на возвышенности с искусственным покрытием. Эта зона отделена от территории, где проходят другие пассажиры. Для поддержания чистоты туалеты регулярно чистят. Пассажирам, имеющим аллергию на собак, советуют не беспокоиться.

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