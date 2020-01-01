Знаменитые люди, родившиеся 29 февраля

Знаменитые счастливчики, которым угораздило родиться 29 февраля.

Наши предки верили, что 29 февраля – это ужасный день, когда простому смертному может повстречаться Злой Касьян. Тогда беды несчастному не миновать. Поэтому этого дня боялись и старались из дома надолго не выходить. Также не выгоняли на улицу и домашних животных, ведь Касьян мог навредить и им.

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Но не везде к этому дню относились с таким страхом. Например, в Шотландии с 5-го века женщинам разрешили 29 февраля самим посвататься к мужчине. При этом женщина должна была быть так одета, чтобы из под подола юбки выглядывала фланелевая багряная сорочка. В том случае, если мужчина давал отказ, ему полагался штраф размером 1 фунт. Те, кто уже имел невесту, могли штраф не платить.

Интересный факт: Появлению дополнительного дня один раз в четыре года человечество обязано Юлию Цезарю. Именно он в 45 году до н.э. предложил прибавлять к каждому 4-му году 1 лишний день, когда узнал, что год состоит не ровно из 365 дней, а из 365 дней и четверти.

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В древности люди верили в то, что человек, родившийся 29 февраля – посланник от высших сил. Поэтому с самых малых лет за ним следили и старались угадать, какое послание он принес.

Приметы 29 февраля

Существует мнение о том, что людей, которые родились 29 февраля, по жизни будут преследовать только несчастья. К тому же, они смогут “правильно“ отметить день своего рождения только в високосный год. На самом деле, примеры показывают, что в этот “магический“ день рождались как обычные люди, так и довольно успешные.

Интересные факты про 29 февраля

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Немецкий профессор Хайнрих Хемме изобрел “календарь” празднования Дня рождения для тех, кто родился сегодня. Те, кто появился на свет в первые часы после полуночи, могут отмечать День рождения 28 февраля. Для тех, кто родился ближе к полуночи последующего дня, праздник лучше отмечать 1 марта. Те, кто родился в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), первые 2 года отмечают День рождения 28 февраля, а на третий год – 1 марта. И обратная схема для людей, родившихся во второй половине дня - первый год они отмечают именины 1 марта, а следующих два года – 28 февраля.

Вероятность родиться 29 февраля равна 0,068 для Юлианского календаря и 0,066 для Григорианского. По данным BBC, шанс родиться 29 февраля у ребенка составляет примерно 1 к 1500. Однако в Книгу рекордов Гиннесса попало одно норвежское семейство, трое детей которого появились именно в этот день, да еще и в разные високосные годы.

Интересный факт: На планете живет около четырех миллионов человек, которые родились 29 февраля

Знаменитые люди, родившиеся 29 февраля

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