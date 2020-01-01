Знаменитые люди, родившиеся 29 февраля
Наши предки верили, что 29 февраля – это ужасный день, когда простому смертному может повстречаться Злой Касьян. Тогда беды несчастному не миновать. Поэтому этого дня боялись и старались из дома надолго не выходить. Также не выгоняли на улицу и домашних животных, ведь Касьян мог навредить и им.
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Но не везде к этому дню относились с таким страхом. Например, в Шотландии с 5-го века женщинам разрешили 29 февраля самим посвататься к мужчине. При этом женщина должна была быть так одета, чтобы из под подола юбки выглядывала фланелевая багряная сорочка. В том случае, если мужчина давал отказ, ему полагался штраф размером 1 фунт. Те, кто уже имел невесту, могли штраф не платить.
Интересный факт: Появлению дополнительного дня один раз в четыре года человечество обязано Юлию Цезарю. Именно он в 45 году до н.э. предложил прибавлять к каждому 4-му году 1 лишний день, когда узнал, что год состоит не ровно из 365 дней, а из 365 дней и четверти.
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В древности люди верили в то, что человек, родившийся 29 февраля – посланник от высших сил. Поэтому с самых малых лет за ним следили и старались угадать, какое послание он принес.
Приметы 29 февраля
Существует мнение о том, что людей, которые родились 29 февраля, по жизни будут преследовать только несчастья. К тому же, они смогут “правильно“ отметить день своего рождения только в високосный год. На самом деле, примеры показывают, что в этот “магический“ день рождались как обычные люди, так и довольно успешные.
Интересные факты про 29 февраля
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Немецкий профессор Хайнрих Хемме изобрел “календарь” празднования Дня рождения для тех, кто родился сегодня. Те, кто появился на свет в первые часы после полуночи, могут отмечать День рождения 28 февраля. Для тех, кто родился ближе к полуночи последующего дня, праздник лучше отмечать 1 марта. Те, кто родился в первой половине дня (от 6 утра до 12 дня), первые 2 года отмечают День рождения 28 февраля, а на третий год – 1 марта. И обратная схема для людей, родившихся во второй половине дня - первый год они отмечают именины 1 марта, а следующих два года – 28 февраля.
Интересный факт: На планете живет около четырех миллионов человек, которые родились 29 февраля
Знаменитые люди, родившиеся 29 февраля
- Хочинский Александр Юрьевич. Этот мужчина стал популярным во времена Советского Союза. За всю свою карьеру он снялся в более чем 40 кинокартинах, став народным любимцем.
- Купченко Ирина Петровна. Она стала музой для многих режиссёров. За свои труды Купченко получала наивысшие награды Советского Союза.
- Абрамов Фёдор Александрович. За свою жизнь Абрамов написал больше десятка литературных произведений, выступал в роли критика.
- Ольга Болондзь. Современная актриса, которая родилась в городе Лодзь в Польше. Несмотря на молодость, она уже успела принять участие во многих театральных представлениях и сняться в 30 кинокартинах.
- Всеволод Алексеевич Вербицкий. Сначала судьба забросила Всеволода Алексеевича на медицинский факультет, но потом все же отдал свою жизнь игре на сцене.
- Николай Алексеевич Верещенко. Сделал блестящую карьеру в театре и кино во времена Советского Союза. У мужчины был дар к преподаванию, он работал в Щепкинском училище.
- Алиса Ефимовна Виноградова. Талантливая актриса, удостоенная звания Народная артистка РСФСР.
- Михаил Самуилович Голер. Талантливый режиссер и сценарист. Под его руководством на свет появилось более 30 кинофильмов, которые “полюбились“ советским зрителям.
- Алексей Алексеевич Золотницкий. Известный советский кинорежиссер. Снялся в более чем 30 фильмах, играл в театрах, принимал участие в дубляжах. Награжден званием Народный артист.
- Джеймс Митчел. Американский актер. За свою долгую жизнь он сыграл в более чем 50 фильмах, принял участие в 10 бродвейских представлениях.
- Алина Станиславовна Покровская. Талантливая актриса, успела сыграть за всю свою жизнь не один десяток ролей как в театре, так и в кино.
- Антонелла Поцциани. Современная молодая и талантливая актриса, которая работает в Италии.
- Мишель Морган. Мишель получила награду канского кинофестиваля Сезар и Золотой лев.
А еще мы подготовили поздравления всем тем, кто родился 29 февраля.
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