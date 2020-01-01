25 февраля: какой сегодня праздник, что нельзя делать

Какие отмечают праздники, что в этот день случилось в истории, какие есть приметы и запреты.

Последняя неделя зимы 2020 года уже стартовала и остались считанные дни до того, как в свои права официально вступит весна. 25 февраля – это 56 день 2020 года, до конца которого осталось 306 дней. О том, какие в этот день отмечаются праздники, какие исторические события произошли, чей день ангела, приметы и что нельзя делать - читайте далее.

25 февраля - какой сегодня церковный праздник

Эта дата знаменует собой сразу несколько праздников по всему миру. Так, 25 февраля отмечают. Этот праздник, кстати, совпадает со вторым днем Масленицы в славянских странах. А ещё в этот день Кувейт отмечает свой национальный праздник. Во вторник также отмечают во всем мире Марди Гра или Жирный вторник, а буддисты в это время празднуют Монлам Чхенмо – 15 чудес Будды.

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В православном календаре в этот день отмечают праздник Иверской иконы Божией Матери. На ней изображена сама Дева Мария, которая держит младенца на руках. Часто можно услышать и другое ее название – Привратница.

Рассказывают, что день празднования выбран неслучайно, ведь именно 25 февраля монахи поднялись на гору Афон и увидели там чудотворный образ.

В народном календаре 25 февраля считается днем, когда нужно почтить память Алексея Рыбного. Алексей был не только Боголюбезным митрополитом, но ещё и дипломатом. Веками народ приметил интересную закономерность, что в это время снег уже начинал таять и рыбаки могли принести хороший улов. Отсюда и пошло название праздника. Хозяйки в этот день готовили рыбу, а ещё выносили на последние морозные дни посевные семена, чтобы они дали хороший урожай. Также в этот день наблюдали за тем, какая погода на улице. Считалось, что чем холоднее было на Алексея, тем теплее будет на протяжении всего марта.

Cобытия 25 февраля

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В истории 25 февраля оставило также след несколькими знаменательными событиями. Так, в этот день в 1721 году император Петр І сделал Синод главным органом управления в православной церкви. А еще в 1836 и ровно через год в 1837 году свои патенты получили изобретатели автоматического револьвера и электродвигателя постоянного тока. Кроме того, 25 февраля 1956 года состоялось скандальное выступление Хрущева, во время которого он выступил с обвинениями против Сталина.

Кто родился 25 февраля

Карло Гольдони – драматург родом из Италии;

– драматург родом из Италии; Огюст Ренуар – скульптор, живописец и график из Франции;

– скульптор, живописец и график из Франции; Леся Украинка – поэтесса и писательница Украины;

– поэтесса и писательница Украины; Энрико Карузо – оперный певец;

– оперный певец; Джордж Харрисон – гитарист группы The Beatles.

День ангела 25 февраля отмечают Алексеи, Антоны, Евгении и Марии

Что нельзя делать 25 февраля, приметы

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В этот вторник нежелательно начинать что-то новое или ехать куда-либо. Даже планировать новый проект или поездку не стоит. Это неблагоприятное время и такого рода дела лучше перенести на другой день, так как все запланированное в этот день принесет только неудачу. Также стоит сдерживаться и не говорить плохие вещи о ком-то из родных и близких. Ссоры в этот день могут превратиться в настоящий скандал, последствия которого будет очень непросто потом нивелировать. А ещё не стоит пить много алкоголя. Под его воздействием в этот день особо большой риск сделать что-то плохое. Поэтому от употребления спиртного желательно воздержаться.

Также стоит обратить внимание на то, что приснится, ведь в народе говорят, что снятся вещие сны.

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