Масленица в Украине: История и традиции праздника

Что нужно знать об истории праздника и как подготовиться к Масленице 2020.

Ежегодно в Украине празднуют такой красивый древний славянский праздник, как Масленица. Свои истоки он берет ещё с языческих времен, когда о христианской вере славянский народ мало что знал. В истории и традициях Масленицы разобралась редакция bigmir.net.

Чему посвящена Масленица - история праздника

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Масленица праздновалась задолго до появления христианской веры на территории нашей страны. Это праздник с языческими корнями. Дело в том, что до начала почитания Иисуса Христа, славяне верили, что каждая стихия имеет свое божество: бога ветра, воды, земли, солнца. Последнего народ очень любил, так как верил, что он дает жизнь всему живому.

Наши предки праздник называли не Масленица, как мы привыкли, а “Проводы зимы“. Считалось, что в эту неделю зима должна была отступить и уступить свое место весне. А для того, чтобы радостней встретить весну и немного согреть землю, люди начали печь блины в форме круга (напоминало им солнышко) и верили, что это и есть частички солнышка. Если такую “частичку“ скушать, то земле будет и радостней, и теплее.

Масленица - Дата празднования в 2020 году

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С года в год время начала масленичной недели разное. Оно зависит от того, когда начнется Великий Пост. Масленица празднуется за неделю до его начала. Ее часто называют ещё “Мясопустной неделей“, потому что в это время было принято есть мясо и пить молоко, которые запрещены в пост. Поэтому во время обрядов всегда были пышно накрыты столы с множеством вкусных блюд.

В Украине в 2020 году Масленица начнется 24 февраля и закончится 1 марта . Уже со 2-го марта начинается Великий пост. Следует отметить, что до наших дней дошло много традиций, которые сейчас активно возобновляются.

Народные гуляния на Масленицу Википедия

Масленица - Традиции и обычаи

Масленичная неделя отмечалась по-особенному. Каждый день имел свое значение и традиции.

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Понедельник – Встреча. Этот день знаменует собой начало праздника. У наших предков было принято, чтобы родители мужа отправляли невестку с самого утра к себе домой. Там она должна была приготовить со своей мамой вкусный ужин и обязательно напечь много блинов. Вечером свекры приходили в гости на праздник. Первый блин следовало отдать бедному человеку, второй нужно было положить на подоконник – для упокоения душ умерших родственников. А вот с третьего и дальше можно было кушать блины всем гостям. Если же посмотреть на общие традиции, не семейные, то в понедельник было принято закончить общую подготовку к празднику.

Вторник – Заигрыши. Это второй день Масленицы. Свое название он носит неспроста, ведь именно в этот день молодые люди начинали заигрывать с девушками, которые им нравятся. Кто уже обзавелся парой, тот приходил на смотрины невесты со сватами. Все обряды, которые проводились в этот день, имели по сути одну и туже миссию: найти свою судьбу. Если все удачно складывалось, то после Великого поста, на праздник Красная горка, было принято играть свадьбу. Как говорили в народе, если в этот период сыграть свадьбу, то молодые проживут в браке долго и счастливо.

Среда – Лакомка. Середина масленичной недели. Теперь уже не невестка должна была встретить гостей, а теща. Она готовила блины своему зятю. По тому, как она относится к нему в этот день было видно, принимала ли она такого мужа для своей дочки или нет. Кроме зятя, на торжество было принято приглашать и других гостей.

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Четверг – Разгул. Ну вот, именно с этого дня начинаются главные праздничные обряды Масленицы. К этому дню уже все приготовления закончены, хозяйственными делами заниматься было не принято и нужно было просто гулять. Причем гуляли всем поселением, устраивали кулачные бои, катались на санях, принимали участие в различного рода соревнованиях и, конечно, пировали. Самым главным событием четверга для молодежи был штурм снежного городка. Когда снежная крепость была взята, неподалеку разводили костер и прыгали через него парами, сродни тому, как это делали на Ивана Купала. Все эти веселые действия сопровождались традиционными песнями, где провожали зиму, звали весну, прославляли Масленицу.

Взятие снежного городка Википедия

Пятница – Тёщины вечёрки. Зять у тещи погостил, теперь ее очередь гостить у зятя. Молодая хозяйка готовила праздничный ужин и пекла блины, звала в гости свою маму и других гостей. Точно так же, как в среду зять судил по поведению тещи, как она к нему относиться, теперь теща по такому же принципу судила, как зять относится к ней. Относительно общих традиций, то народ продолжал по-прежнему веселиться и праздновать или с родственниками, или с друзьями.

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Суббота – Золовкины посиделки. Если у мужа есть сестра, то нужно было пригласить ее в гости. Если сестры нет, в гости приглашались не замужние молодые родственницы как со стороны мужа, так и со стороны девушки. Готовился праздничный ужин и молодая супруга могла продемонстрировать всем гостям свое радушие и хозяйственность. Кроме того, нужно было для всех гостей, особенно для не замужних девушек, подготовить маленькие подарки.

Воскресенье – Проводы. В этот день люди уже понимали, что начинается Великий пост. Поэтому торопились сходить в церковь и поставить там свечу за упокой. Также ходили к мертвым на кладбище, ведь во время Великого поста часто там бывать запрещено. Все просили друг у друга прощения за все плохое и готовились к началу поста. Также нужно было в этот день сходить в баню и попариться, чтобы смыть с себя все плохое. Остатки праздничного ужина на этот раз нужно было сжечь, посуду начисто вымыть. На главных площадках любого поселения торжественно сжигалось чучело Масленицы, которое готовили в понедельник. Пепел развеивали по полям, чтобы был хороший урожай.

Приметы на Масленицу - Что нельзя делать

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Наши предки считали, что чем богаче и пышнее будет отпразднована Масленица, тем благополучнее будет весь последующий год. Люди верили - чем больше будет блинов, тем богаче окажется дом хозяев. Если же хозяйка поленится и поскупится, то семейство будет ожидать неурожай. Еще одна интересная примета - блины наш предки ассоциировали с солнцем и солнечными днями в целом. Поэтому важно было и не перестараться - слишком большое количество могло принести в селение засуху.

На Масленицу незамужние девушки пытались предугадать свою судьбу. Например, идеально испеченный блин предсказывал удачное замужество. Узнать имя суженого можно было прямо на улице. Для этого девушки угощали блином первого встречного на улице. Его имя и будет именем будущего супруга. Плохой приметой считался прилипший к сковороде блин. Это означало, что в ближайший год девушка замуж не выйдет.

Народные гуляния на Масленицу Википедия

В Масленицу категорически запрещено ругаться, скандалить, сквернословить и выяснять отношения. Также не стоит встречать дорогих гостей в грязном доме. При этом нужно обязательно придерживаться традиций и ходить друг другу в гости.

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