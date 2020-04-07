В Томске заметили НЛО в небе

Автор видеозаписи утверждает, что снял эти объекты 6 апреля на парковке у одного из ТРЦ.

Житель Томска снял видео с тремя светящимися объектами в небе над городом. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как три точки образуют треугольник и двигаются по кругу.

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