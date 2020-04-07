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В Томске заметили НЛО в небе

Комментариев: 2
Автор видеозаписи утверждает, что снял эти объекты 6 апреля на парковке у одного из ТРЦ.

Житель Томска снял видео с тремя светящимися объектами в небе над городом. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как три точки образуют треугольник и двигаются по кругу.

 

 
Также Корреспондент писал, что в небе над Ирландией замечено НЛО.
 

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Теги: Россия, НЛО, видео, Непознанное
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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MykRom    07.04.2020, 20:03
Оценка:  +17
MykRom
Китайские фонарики кто-то запустил.
СливнойБачок    07.04.2020, 19:54
Оценка:  +2
СливнойБачок
Последствия Боярышника.
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