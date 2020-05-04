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В Одесскую область прилетели розовые фламинго

Комментариев: 1
Экзотические птицы прилетели из Африкы.
Фламинго на Телегульском лимане
Фламинго на Телегульском лимане
dumskaya.net

Стаю из 15 розовых фламинго сфотографировали очевидцы на территории Тилигульского лимана в Одесской области. Фотографии редких для наших краев птиц опубликовало местное издание “Думская“.

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Отмечается, что это уже не первое появление розовых фламинго на юге Украины. Ранее их уже встречали на Будакском лимане и в Херсонской области. 

По словам одесского биолога Ивана Русева проявление фламинго в Украине связано с изменением климата.

Традиционный ареал этих птиц находится намного южнее, ближайшие гнездовья — в районе турецкого Измира, — говорит ученый. — Встречаются они и возле Бургаса. Зимуют фламинго обычно в Африке. То, что они появляются здесь все чаще, гнездятся, а некоторые задерживаются на зиму, — это, по всей видимости, вызвано общим потеплением. Мы переходим в субтропики“, - отметил Русев.

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Комментариев (1)
WTF2wtf    04.05.2020, 17:24
Оценка:  +1
WTF2wtf
Точно "из АфрикЫ" ???
... писец, писаки
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