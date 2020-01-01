Назван топ-10 безопасных пляжей Европы на лето-2020

Эксперты назвали места, которые украинцы и жители Европы могут безопасно посетить в период эпидемии коронавируса.

Портал European Best Destinations составил рейтинг самых безопасных пляжей на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте портала.

Большинство мест для пляжного отдыха летом 2020 года, попавшие в топ, имеют длину более 100 километров. Это позволит отдыхающим придерживаться социального дистанцирования даже во время пляжного сезона.

Первенство досталось пляжу Превезы в Греции. Вторую строчку занял пляж Компорта в Португалии, а третью - Хельская коса в Польше.

Также в топ-10 вошли пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас острова Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальской Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и пляж немецкого острова Рюген - Бинц.

Эксперты при составлении рейтинга учитывали уровень распространения COVID-19 в регионе, продолжительность пляжа и количество квадратных метров на одного отдыхающего.

Также на место в рейтинге влияло количество и доступность вилл, апартаментов и отелей, заботящихся о здоровье туристов и чистоте пляжей. Учитывалась также близость к пляжу крупных и не загруженных больниц.

Ранее сообщалось, что одесситы открыли купальный сезон. Также Корреспондент писал о том, что пляжи Австралии побелели от медицинских масок.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet