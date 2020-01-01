Назван топ-10 безопасных пляжей Европы на лето-2020
Портал European Best Destinations составил рейтинг самых безопасных пляжей на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте портала.
Большинство мест для пляжного отдыха летом 2020 года, попавшие в топ, имеют длину более 100 километров. Это позволит отдыхающим придерживаться социального дистанцирования даже во время пляжного сезона.
Первенство досталось пляжу Превезы в Греции. Вторую строчку занял пляж Компорта в Португалии, а третью - Хельская коса в Польше.
Также в топ-10 вошли пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас острова Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальской Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и пляж немецкого острова Рюген - Бинц.
Эксперты при составлении рейтинга учитывали уровень распространения COVID-19 в регионе, продолжительность пляжа и количество квадратных метров на одного отдыхающего.
Также на место в рейтинге влияло количество и доступность вилл, апартаментов и отелей, заботящихся о здоровье туристов и чистоте пляжей. Учитывалась также близость к пляжу крупных и не загруженных больниц.
Ранее сообщалось, что одесситы открыли купальный сезон. Также Корреспондент писал о том, что пляжи Австралии побелели от медицинских масок.
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