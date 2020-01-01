Похожий на Кена бразилец стал Барби и мечтает о ребенке

Мужчина, потративший на изменение своей внешности полмиллиона фунтов стерлингов, решил стать женщиной. Теперь он мечтает о любимом человеке и ребенке.

Джессика мечтает жить в Испании и иметь семью Instagram/rodrigoalvesuk

Британец бразильского происхождения Родриго Алвес потратил на пластические операции более 500 тысяч фунтов стерлингов, чтобы быть похожим на куклу Кена. Однако потом передумал, заявил, что он трансгендерная женщина по имени Джессика и хочет стать матерью, сообщает британское телешоу This Morning.

Каминг-аут Альвес сделал в январе, а в понедельник, 13 июля, поделился со зрителями популярного телеканала своими мечтами.

"Я максимально старалась быть мужчиной… Я оставалась в кровати, потому что была в глубокой депрессии и чувствовала себя несчастной. Я ненавидела этот мир. Мне казалось, если я не сделаю переход, то умру", - заявила Джессика.

Она добавила, что сейчас в ее приоритете - здоровье, переход, работа и семья.

"Я бы хотела иметь ребенка. Через три года я мечтаю о прекрасном доме на юге Испании с чудесным садом. Я визуализирую, как я занимаюсь садоводством и воспитываю своего ребенка с человеком, который любит и принимает меня такой, какая я есть", - поделилась Джессика.

Отметим, что за последние 16 лет Альвесу сделали почти 70 пластических операций. В одном из интервью он признался, что единственная часть его тела, которая не подвергалась пластике, это его пенис.

Ранее свое тело Альвес застраховал на один миллион фунтов, а каждый месяц для его поддержания он тратил около четырех тысяч фунтов.

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Ранее сообщалось, что шведка потратила состояние, превращая себя в Барби. Девушке всего 19 лет, а губы впервые она увеличила в 13. Сейчас она полностью изменила свое лицо.

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