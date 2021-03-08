В США опубликовали инструкцию по зомби-апокалипсису

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовал советы для зомби-апокалипсиса.

В блоге Центра по контролю и профилактике заболеваний США запостили инструкцию, которая поможет в чрезвычайных ситуациях. В том числе - для зомби-апокалипсиса.

"Все мы видели по крайней мере один фильм о захвате власти плотоядными зомби, но откуда берутся зомби и почему они так любят есть мозги? Слово зомби происходит от вудуистских корней Гаити и Нового Орлеана. Хотя его значение немного изменилось с годами, оно относится к человеческому трупу, таинственным образом возродившемуся для служения. Благодаря древним традициям вуду и фольклора родились такие шоу, как "Ходячие мертвецы", говорится в инструкции.

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Затем рост роли зомби в поп-культуре подтвердил идею о возможности зомби-апокалипсиса. В таком сценарии зомби захватят целые страны, бродя по городским улицам, поедая все живое, что попадется им на пути. Распространение этой идеи заставило многих задуматься: "Как мне подготовиться к зомби-апокалипсису?"

"Итак, что вам нужно сделать до того, как зомби… или, например, ураганы или пандемии действительно случатся? Прежде всего, у вас должна быть в доме аварийная аптечка. Это включает в себя такие вещи, как вода, еда и другие принадлежности, которые помогут вам пережить первые пару дней, прежде чем вы сможете найти лагерь беженцев, свободный от зомби (или в случае стихийного бедствия, это даст вам некоторое время, пока вы не сможете пробираться к эвакуационному укрытию или ремонтировать инженерные коммуникации). Ниже приведены несколько предметов, которые вы должны включить в свой комплект.

Вода (четыре литра на человека в день)

Еда (запаситесь нескоропортящимися продуктами, которые вы едите регулярно)

Лекарства (включая рецептурные и безрецептурные лекарства)

Инструменты и расходные материалы (канцелярский нож, изолента, радио с батарейным питанием и т. д.)

Санитария и гигиена (бытовой отбеливатель, мыло, полотенца и т. д.)

Одежда и постельное белье (смена белья для каждого члена семьи и одеяла)

Важные документы (копии ваших водительских прав, паспорта и свидетельства о рождении)

Принадлежности для оказания первой помощи (несмотря на то, что вам конец, если вас укусит зомби, вы можете использовать эти принадлежности для лечения основных порезов и ран, которые могут возникнуть во время торнадо или урагана)

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После того, как вы сделали свой аварийный комплект, вы должны сесть со своей семьей и придумать план действий на случай чрезвычайной ситуации. Это включает в себя то, куда вы бы пошли и кому бы вы позвонили, если бы зомби начали появляться за вашей дверью. Вы также можете реализовать этот план в случае наводнения, землетрясения или другой чрезвычайной ситуации.

Определите типы чрезвычайных ситуаций, которые возможны в вашем районе. Помимо зомби-апокалипсиса, это может включать наводнения, торнадо или землетрясения. Если вы не уверены, обратитесь в местное отделение Красного Креста за дополнительной информацией.

Выберите место встречи для вашей семьи, чтобы перегруппироваться на случай, если зомби вторгнутся в ваш дом… или ваш город будет эвакуирован из-за урагана. Выберите одно место прямо за пределами вашего дома для внезапных чрезвычайных ситуаций и одно место за пределами вашего района, если вы не можете сразу вернуться домой.

Определите ваши контакты для экстренных случаев. Составьте список местных контактов, таких как полиция, пожарная часть и местная группа реагирования на зомби. Также укажите контактного лица за пределами штата, которому вы можете позвонить во время чрезвычайной ситуации, чтобы сообщить остальным членам вашей семьи, что с вами все в порядке.

Спланируйте маршрут эвакуации. Когда зомби голодны, они не остановятся, пока не получат пищу (например, мозги), а это значит, что вам нужно быстро убираться из города! Спланируйте, куда вы пойдете, и несколько маршрутов, которые вы выберете заранее, чтобы у мясоедов не было шансов! Это также полезно, когда случаются стихийные бедствия, и вам нужно быстро укрыться.

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Далее говорится, что если бы зомби действительно начали бродить по улицам, CDC провел бы расследование, как и при любой другой вспышке болезни. CDC будет оказывать техническую помощь городам, штатам или международным партнерам, борющимся с нашествием зомби. Эта помощь может включать консультации, лабораторное тестирование и анализ, ведение пациентов и уход за ними, отслеживание контактов и инфекционный контроль (включая изоляцию и карантин).). Вероятно, что расследование этого сценария будет направлено на достижение нескольких целей: определить причину заболевания, источник инфекции / вируса / токсина, узнать, как он передается и насколько легко распространяется, как разорвать цикл передачи и таким образом предотвратить дальнейшие случаи, и как лучше всего лечить пациентов. Мало того, что ученые будут работать над выявлением причины и лечением вспышки зомби, но CDC и другие федеральные агентства будут отправлять медицинские бригады и службы быстрого реагирования, чтобы помочь тем, кто находится в пострадавших районах.

Напомним, ранее сообщалось, что у клеток нашли режим зомби.