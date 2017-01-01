В МИД Украины похвалили работу Волкера с Сурковым

Зеркаль высоко оценила вклад Волкера в переговорах по Донбассу.

Формат переговоров, который велся между представителем Госдепа США Куртом Волкером и советником президента России Владиславом Сурковым был один из самых эффективных в этом году. Об этом во вторник, 26 декабря, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

"Нет другого формата, поэтому все поддерживают Минский формат... В этом году более интенсивно работал формат Волкер – Сурков", - сказала она в эфире "5 канала" во вторник.

По ее словам, Украина старается использовать все форматы и все площадки для достижения результатов.

Напомним, последняя тема, которая обсуждалась Волкером и Сурковым касалась темы миротворцев на Донбассе. В частности, представитель Госдепа передал российскому дипломату дополнение к предложенному Россией варианту резолюции по размещению миссии ООН на Донбассе.