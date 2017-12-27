МИД Украины принял на работу кота
Министерство иностранных дел Украины приняло на работу кота по кличке Амбассадор, который будет жить и “работать“ в МИДе.
Об этом в Twitter написал директор политического департамента МИД Алексей Макеев.
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“Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!“, - написал Макеев.
Напомним, в июле 2016 года Министерство финансов Великобритании обзавелось собственным котом-мышеловом по кличке Гладстон. В апреле 2016 года новым сотрудником МИД Великобритании стал кот Палмерстон.
5 октября на заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о обращении в Верховную Раду с предложением о создании зоополиции.