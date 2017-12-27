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В суде по делу Януковича допросили Мамчура

Комментариев: 4
Мамчур считает, что письмо Януковича к Путину привело к аннексии Крыма.
Мамчур дал показания
Мамчур дал показания
Юлий Мамчур / Facebook

Обращение экс-президента Виктора Януковича к президенту РФ Владимиру Путину 1 марта 2014 года с призывом использовать Вооруженные силы России в Украине привело к оккупации и аннексии Крыма. Об этом заявил во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене Януковича нардеп от БПП Юлий Мамчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это заявление привело к агрессии Российской Федерации в отношении Украины, легитимации их действий, которые произошли 27-28 февраля, и в дальнейшем после появления этого документа агрессивность поведения военнослужащих РФ в Автономной Республике Крым только увеличивалась", - сказал он.

По мнению депутата, это обращение Януковича способствовало оккупации Крыма и дальнейшей его аннексии.

Мамчур также указал, что с 20 по 27 февраля какие-либо меры, которые предпринимались Януковичем, к нему в письменном виде не поступали.

Напомним, Мамчура похитили российские солдаты 22 марта после штурма воинской части в Бельбеке. После этого стало известно об аресте еще пятерых украинских офицеров. 26 марта 2014 года пленников освободили и доставили в Херсонскую область.

 

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Теги: Янукович, Крым, Путин, суд, допрос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Зорян_и_Шкиряк    27.12.2017, 19:58
Оценка:  +3
Зорян_и_Шкиряк
А этот сбитый лётчик что, присутствовал при написании этого письма?
Странные люди!..
Колишній-східняк    27.12.2017, 19:58
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Думаешь такие и другие письма пишут так, чтобы все присутствовали?
Зорян_и_Шкиряк    27.12.2017, 20:00
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Моя речь лишь о том, что этот авиатор ни каким боком не может быть компетентным в данном вопросе.
semveter    27.12.2017, 22:35
Оценка:  +3
semveter
Мамчур считает, что письмо Януковича к Путину привело к аннексии Крыма.-------------- А какая разница, что он считает? Это каким образом относится к делу?
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