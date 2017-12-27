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Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе, чтобы его не вернули ДНР

Комментариев: 3
Мужчина предпочел вернуться в украинскую тюрьму.
Обмен пленными
Обмен пленными
ТСН

Осужденный в Украине экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого должны были передать в ДНР в рамках обмена, передумал возвращаться. Об этом сообщает Hromadske.

Отмечается, что Слепцов спрятался в автобусе украинских журналистов. А когда обмен завершился и журналисты отправились обратно, Слепцов уехал вместе с ними.

Слепцов будет дальше отбывать наказание в Украине.

Напомним, все 74 освобожденные украинские военнопленные уже находятся на подконтрольной Киеву территории.

Как сообщалось, в ДНР и ЛНР планировали передать 306 пленных, но 40 из них освободились еще раньше, а 20 отказались от обмена.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: сепаратисты, ДНР, Пленные, обмен пленными, Торецк
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Комментариев (3)
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I_gor2    27.12.2017, 22:35
Оценка:  +7
I_gor2
Тело начинал стоить русским мир, а как увидел конечный результат, то не захотел туда ехать.
Империя_Чувств    27.12.2017, 22:35
Оценка:  +2
Империя_Чувств
ну как же так?
Хотя,Штепе вон скоро орден Порошенко даст
Таке что чувак все правильно сделал
Колишній-східняк    27.12.2017, 20:00
Оценка:  +12
Колишній-східняк
Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере.
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