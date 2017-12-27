Экс-мэр Торецка спрятался в автобусе, чтобы его не вернули ДНР

Мужчина предпочел вернуться в украинскую тюрьму.

Осужденный в Украине экс-мэр Торецка Владимир Слепцов, которого должны были передать в ДНР в рамках обмена, передумал возвращаться. Об этом сообщает Hromadske.

Отмечается, что Слепцов спрятался в автобусе украинских журналистов. А когда обмен завершился и журналисты отправились обратно, Слепцов уехал вместе с ними.

Слепцов будет дальше отбывать наказание в Украине.

Напомним, все 74 освобожденные украинские военнопленные уже находятся на подконтрольной Киеву территории.

Как сообщалось, в ДНР и ЛНР планировали передать 306 пленных, но 40 из них освободились еще раньше, а 20 отказались от обмена.