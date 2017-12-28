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Охранники ночного клуба в Сумах жестоко избили посетителей

Комментариев: 2
У пострадавшего сломаны нос, челюсть и выбиты зубы.
Пострадавший в драке парень чуть не лишился жизни
Пострадавший в драке парень чуть не лишился жизни
tsn.ua

В Сумах двое посетителей ночного клуба Luna были госпитализированы после того как их жестоко избили охранники. Об этом рассказала ТСН сестра одного из пострадавших Анастасия.

По словам девушки, ее брат пришел в ночной клуб около часа ночи вместе с друзьями. Через пару часов, когда уже собрался уходить, увидел драку на выходе из заведения.

"Когда брат доставал номерок (в гардеробе в куртке), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затянули в драку, сразу ударили в лицо, он упал и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию", — рассказала Анастасия.

После избиения парня доставили в больницу, обследовав его медики диагностировали у него сотрясение и ушиб мозга. Кроме того, у него оказались сломаны нос и верхняя челюсть, выбиты два зуба.

Местные жители рассказали, что подобный инцидент с избиением — далеко не первый в клубе.  

Напомним, в Ровенской области драка переросла в поножовщину, в результате которой три человека попали в больницу.

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Теги: Больница, ночной клуб, драка, Сумы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Коцман_Бобза    28.12.2017, 22:23
Оценка:  +5
Коцман_Бобза
Незачем туда ходить.
Колишній-східняк    28.12.2017, 22:20
Оценка:  -3
Колишній-східняк
объяснения сестры вызывают вопросы...
don001    29.12.2017, 00:10
Оценка:  0
don001
твоё появление на свет вызывают вопросы.
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