Охранники ночного клуба в Сумах жестоко избили посетителей

У пострадавшего сломаны нос, челюсть и выбиты зубы.

В Сумах двое посетителей ночного клуба Luna были госпитализированы после того как их жестоко избили охранники. Об этом рассказала ТСН сестра одного из пострадавших Анастасия.

По словам девушки, ее брат пришел в ночной клуб около часа ночи вместе с друзьями. Через пару часов, когда уже собрался уходить, увидел драку на выходе из заведения.

"Когда брат доставал номерок (в гардеробе в куртке), у него упала сумочка-банан. Он наклонился, и его затянули в драку, сразу ударили в лицо, он упал и его начали бить. Они остановились только потому, что кто-то вызвал полицию", — рассказала Анастасия.

После избиения парня доставили в больницу, обследовав его медики диагностировали у него сотрясение и ушиб мозга. Кроме того, у него оказались сломаны нос и верхняя челюсть, выбиты два зуба.

Местные жители рассказали, что подобный инцидент с избиением — далеко не первый в клубе.

Напомним, в Ровенской области драка переросла в поножовщину, в результате которой три человека попали в больницу.