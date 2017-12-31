Новогоднее поздравление Порошенко

Поздравление Порошенко с Новым годом можно смотреть онлайн.

Президент Петр Порошенко 31 декабря поздравит украинцев с Новым годом. Это уже четвертое поздравление Порошенко на посту главы государства.

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Также стало известно, что украинцев вместе с президентом Петром Порошенко в новогоднюю ночь поздравят народная артистка и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, что в поздравлении с новым 2017 годом Порошенко призвал не забывать уроки истории и не повторять чужих ошибок. Два года назад Порошенко говорил, что украинцы выстояли и сохранили страну, стали не только старше, но мудрее и сильнее. А три года назад, в канун нового 2015 года, Порошенко назвал уходящий год самым трудным за последние семь десятилетий, с 45-го года.

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