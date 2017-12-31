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Новогоднее поздравление Порошенко

Спецтема: Новый год 2018 и Рождество
Комментариев: 7
Поздравление Порошенко с Новым годом можно смотреть онлайн.
Новогоднее поздравление Порошенко
Новогоднее поздравление Порошенко
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Президент Петр Порошенко 31 декабря поздравит украинцев с Новым годом. Это уже четвертое поздравление Порошенко на посту главы государства.

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Также стало известно, что украинцев вместе с президентом Петром Порошенко в новогоднюю ночь поздравят народная артистка и один из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним, что в поздравлении с новым 2017 годом Порошенко призвал не забывать уроки истории и не повторять чужих ошибок. Два года назад  Порошенко  говорил, что украинцы выстояли и сохранили страну, стали не только старше, но мудрее и сильнее. А три года назад, в канун нового 2015 года, Порошенко назвал уходящий год самым трудным за последние семь десятилетий, с 45-го года.

Смотри также прошлогоднее поздравление Порошенко с НГ

Новогоднее обращение Порошенко 2017
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Теги: Порошенко, Новый год, поздравление Порошенко, обращение Порошенко
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Комментариев (7)
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Doriаn_    31.12.2017, 22:49
Оценка:  0
Doriаn_
В 2017 Украина стала сильнее. В 2018 продолжать в том же духе не сбавляя темп реформ и развития страны .
zennon    31.12.2017, 23:28
Оценка:  0
zennon
Опустилась по всему - гуд гуд - продолжайте
zennon    31.12.2017, 22:42
Оценка:  0
zennon
Эй бойцы вас опять на@бали а если что то опять на@бут
colavova    31.12.2017, 21:55
Оценка:  +2
colavova
Петро, не забудь поздоровити Вову, дуже просив.
vysnovok    31.12.2017, 21:49
Оценка:  -2
vysnovok
Дорога ложка к обеду, а президентские поздравления, за 10 минут до Нового года.
colavova    31.12.2017, 21:54
Оценка:  0
colavova
Нащо тобi ложка?
леша    31.12.2017, 22:40
Оценка:  -2
леша
КАЛовала опять тут)
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