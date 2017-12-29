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СБУ засекретила списки лиц, переданных в ОРДЛО

Комментариев: 2
В заложниках у сепаратистов на Донбассе остаются 103 человека.
СБУ не называет фамилии тех, кого отдали в ЛДНР
СБУ не называет фамилии тех, кого отдали в ЛДНР

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Имена и списки пленных, кого Украина передала на неподконтрольные территории Донбасса, не будут обнародованы, “потому что это персональные данные людей“. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Громадське.

При этом отмечается, что в заложниках на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей остаются 103 человека. Сколько взамен запрашивают со стороны боевиков - пока неизвестно.

“Эти списки еще будут согласовываться на переговорах в Минске“, - пояснили в СБУ.

Следующий этап переговоров относительно нового обмена должен начаться уже 17 января.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках обмена пленными 27 декабря не освобождала и не передавала подконтрольным Кремлю боевикам находящихся в украинских тюрьмах граждан России, так как планирует обменять их на украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ и временно оккупированном Крыму.

 

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Теги: СБУ, список, Пленные, обмен пленными
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Комментариев (2)
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Владенкевич    29.12.2017, 19:16
Оценка:  0
Владенкевич
Можно сказать одно:минимум 90% этих людей являются гражданами Украины.
colavova    29.12.2017, 20:14
Оценка:  -1
colavova
45% которых имеют и российское гражданство..
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