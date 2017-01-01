ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 75 взрывов за сутки

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 70 взрывов в Донецкой области и 5 – в Луганской.

Наблюдательная миссия ОБСЕ зафиксировала 75 взрывов в зоне АТО за период с 27 декабря по 28 декабря, говорится в отчете организации.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, большее количество взрывов (примерно 70 против 10 соответственно)", – отметили в ОБСЕ.

Вечером 27 декабря в подконтрольном правительству Светлодарске наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения и примерно 20 очередей и выстрелов из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав пять взрывов против одного соответственно)", – сообщили наблюдатели.

Миссия ОБСЕ зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. 27 декабря в подконтрольных правительству районах СММ обнаружила две бронированные машины (типа БТР) и три разведывательные машины (БРДМ-2) возле пгт Талаковка, а также, вероятно, две бронированные машины типа БТР неподалеку с. Павлополь.



В Донецкой области растет число нарушений тишины

Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от Луганска.