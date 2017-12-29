Вступили в силу новые правила въезда в Украину для россиян и других иностранцев

Россияне и другие граждане из стран, отнесенных к категории риска, с 1 января сдают на границе отпечатки пальцев.

С 1 января 2018 года на государственной границе в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

С начала суток по этой системе пограничники оформили более 2700 человек, из которых 500 - граждане России.

Систему запустили во исполнение указа президента Украины от 30 августа 2017 № 256, которым он ввел в действие решение СНБО об усилении контроля за въездом в Украину и выездом из Украины Украину иностранцев и лиц без гражданства.

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В ГПСУ подчеркнули, что главная цель нововведения - обеспечение национальной безопасности страны, усиление контроля за пересекающими границу иностранцами, соблюдением ими правил пребывания на территории нашего государства.

Теперь чтобы пройти пограничный контроль в Украине, нужно сдать отпечатки 5 пальцев правой руки. Обязательную фиксацию биометрических данных применяют в соответствии с определенным МИД перечня 70 стран, отнесенных к категории риска, в том числе Российской Федерации. Остальных будут проверять “по результатам анализа и оценки рисков“.

На украинский границе заработал биометрический контроль 0:00 / 01:41

При повторном пересечении лицом границы будет осуществляться процесс идентификации личности. При этом инспектор видеть или сдавала человек свои биометрические данные и осуществлять их проверку. В случае совпадения данных, они будут направлены на дополнительный контроль для выяснения обстоятельств.

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Согласно закону, некоторые категории граждан освобождаются от фиксации биометрических данных. Это прежде всего главы государств и правительств зарубежных стран, члены парламентских и правительственных делегаций, лица до 18-летнего возраста, круизные туристы, члены экипажей транспортных средств, дипломатический персонал, должностные лица международных организаций.

Стоит отметить, что во время паспортного контроля инспекторы Госпогранслужбы осуществляют проверку паспортных документов иностранцев, в том числе по базам Интерпола. Далее происходит считывание информации (отпечатки пальцев) с помощью ридеров, которая поступает к подсистеме обработки биометрических данных ведомства. Из межведомственной информационно-телекоммуникационной системы Аркан данные поступают в Национальную систему биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы.

Для создания этой системы было технически дооборудовано 157 пунктов пропуска и три КПВВ на административной границе с АР Крым. Для этого Госпогранслужбе было выделено 300 миллионов гривен. Сканеры оборудовано и доукомплектовано более 1600 рабочих мест, в том числе более 420 в железнодорожных пунктах пропуска.

Напомним, в Пограничной службе Польши утверждают, что за длинные очереди, которые образовались на границе 22-24 декабря, является ответственной украинская сторона.