Под Киевом нашли мертвой юриста, которая вела резонансное дело

Юрист и правозащитница Ирина Ноздровская занималась делом племянника председателя суда Вышгородского района Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил ее сестру.

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Предположительно, это пропавшая накануне юрист Ирина Ноздровская. Знакомые и родные, которые искали Ноздровскую, утверждают, что это она.

Об этом сообщил Украинской правде пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович. Он уточнил, что причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

В комментарии 112 Украина глава профсоюза МВД Илья Кива рассказал, что Ноздровскую сбросили с моста в реку.

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“Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью“, - сообщил он.

Ранее, 30 декабря, Ноздровскую объявили в розыск как без вести пропавшую. В сообщении отмечается, что она исчезла около 16 часов 29 декабря.

Заместитель шеф-редактора издания Обозреватель Анна Молчанова написала в Facebook, что Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По ее словам, благодаря Ноздровской виновник ДТП оказался в тюрьме. Кроме того, Молчанова пишет, что Ноздровской неоднократно угрожали родственники и друзья водителя.

Эту информацию подтвердил и депутат Мустафа Найем. Он рассказал, что 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: “Ты плохо кончишь“.

Напомним, в декабре в Италии нашли мертвой украинку.