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Под Киевом нашли мертвой юриста, которая вела резонансное дело

Комментариев: 18
Юрист и правозащитница Ирина Ноздровская занималась делом племянника председателя суда Вышгородского района Дмитрия Россошанского, который насмерть сбил ее сестру.
Ирина Ноздровская найдена мертвой
Ирина Ноздровская найдена мертвой
pravda.com.ua

В Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Предположительно, это пропавшая накануне юрист Ирина Ноздровская. Знакомые и родные, которые искали Ноздровскую, утверждают, что это она.

Об этом сообщил Украинской правде пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович. Он уточнил, что причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза.

В комментарии 112 Украина глава профсоюза МВД Илья Кива рассказал, что Ноздровскую сбросили с моста в реку.

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“Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью“, - сообщил он.

Ранее, 30 декабря, Ноздровскую объявили в розыск как без вести пропавшую. В сообщении отмечается, что она исчезла около 16 часов 29 декабря.

Заместитель шеф-редактора издания Обозреватель Анна Молчанова написала в Facebook, что Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. По ее словам, благодаря Ноздровской виновник ДТП оказался в тюрьме. Кроме того, Молчанова пишет, что Ноздровской неоднократно угрожали родственники и друзья водителя.

Эту информацию подтвердил и депутат Мустафа Найем. Он рассказал, что 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы - суд отказал адвокатам убийцы, отправил дело в первую инстанцию и продлил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого пригрозил Ирине: “Ты плохо кончишь“.

Напомним, в декабре в Италии нашли мертвой украинку.

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Теги: Ноздровская, правозащитники, юрист, Киевская область
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Комментариев (18)
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vladislavvvv    01.01.2018, 23:18
Оценка:  +1
vladislavvvv
боже где мы живем.....никто из тех у кого есть деньги или власть не отвечает за содеянное...
степовик    01.01.2018, 22:11
Оценка:  +2
степовик
Царство небесне і вічна пам'ять рабі Божій Ірині! Господи, помилуй!
степовик    01.01.2018, 21:53
Оценка:  -5
степовик
Красний Козаче і Київський Чудотворче, помилуй нас грішних!
Хюндай    01.01.2018, 16:50
Оценка:  +38
Хюндай
Очень жаль девушку,пусть вернётся им всё с полна.
степовик    01.01.2018, 21:52
Оценка:  -8
степовик
Військо Боже - Військо Вічне, Божа Орда - душогубам біда. Злі злих погублять, добрі добрих спасуть... Господи, помилуй нас грішних!
Потому_что    01.01.2018, 15:51
Оценка:  +38
Потому_что
Когда она писала заявление о угрозах в ее сторону, добрые полицейские как всегда не находили в нем состава преступления, и вот девченки нет, зато есть пару дол...ебов, которые сидят в полиции, и сопли жуют, свои, и у начальства высасывают, бездари тупоголовые, понабирали тестомесов и имбицилов.
menatwork    01.01.2018, 21:17
Оценка:  +19
menatwork
Да уж, с правосудием у нас полный капец. Его просто нет. Никто тебя не защитит пока не убьют, да и после часто преступники на свободе. Госорганы - это самая большая банда, они покровительствуют преступности, поэтому кругом безнаказанность. Да и в полиции половина верхушки - 100% преступники
menatwork    01.01.2018, 21:26
Оценка:  +13
menatwork
Полиция, СБУ и контрразведка - это иммунитет государства. С тем колличеством преступников что есть - уже тюрьмы должны быть переполнены а раз этого не происходит - значит эти ведомства возглавляют бандюги. Прокуратура - это вообще помойка предательская, от луцика всегда только вред, саботажник 100%
krolikoff_net    01.01.2018, 21:42
Оценка:  -11
krolikoff_net
menatwork - у вас то на россии надеюсь со всем этим порядок. Поделитесь достижениями своей родины. Все убийства уже раскрыты, всех преступников посадили, весь криминал уничтожен ?
menatwork    01.01.2018, 23:14
Оценка:  +3
menatwork
А что, из текста не понятно откуда я или неприятные факты и насущные проблемы страны нельзя озвучивать? Вы бы лучше что-то по делу написали а не сотрясали воздух не несущими никакой смысловой нагрузки замечаниями.
реформатор    01.01.2018, 15:46
Оценка:  +14
реформатор
бандитское государство построил собака порошенко
krolikoff_net    01.01.2018, 19:05
Оценка:  -12
krolikoff_net
реформатор -Когда выговорите, такое ощущение, что вы бредите . Судей у нас назначала Верховная Рада. Президент ни прошлый ни нынешний к этому был не причастен . Вот кто назначил вышгородского судью, с того и спрашивайте .
реформатор    01.01.2018, 19:56
Оценка:  +13
реформатор
не хочу даже это обсуждать = убивают лучших в этой стране
krolikoff_net    01.01.2018, 21:14
Оценка:  -6
krolikoff_net
Тут и обсуждать нечего. Стране нужно ускорение судебной реформы. Нынешние судилкины довели страну до взрывов гранат в судах .
Потому_что    01.01.2018, 22:16
Оценка:  +6
Потому_что
krolikoff_net, ты долбое....б? Ты вообще понимаешь что пишешь, я понимаю, что ты наш троль, не ольгинский. у вас там вообще мозги высохли, вы сук...а страну довели до оргазма, остановитесь!! Ты не переживаешь что тебя скоро найдут, и свои же порешают?
МиссГалактика    01.01.2018, 15:10
Оценка:  +10
МиссГалактика
Вот это страна....а я так,за справедливость борюсь, в похожей ситуации;(Ну что,народ, на майдан??Против всех!!!!
МиссГалактика    01.01.2018, 16:20
Оценка:  +14
МиссГалактика
Минус за что??за то что пьяный чиновник папу убил моего,на машине?слідство інфо от 20.12.17. СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ,только в 33 поняла,что народ у нас думает лишь о себе;( и бояться всего.
Хюндай    01.01.2018, 16:48
Оценка:  +4
Хюндай
Не поможет,туда люди выходят ради денег (подзароботать).
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