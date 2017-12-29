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Во Львове марш в честь дня рождения Бандеры собрал 400 человек

Комментариев: 8
Митингующие провели факельное шествие от центра города к памятнику Бандере.
Марш во Львове
Марш во Львове
zaxid.net

Около 400 человек проводят 1 января во Львове факельное шествие в честь 109-го дня рождения лидера Организации украинских националистов в ХХ веке Степана Бандеры. Об этом сообщают Украинские новости.

Шествие началось около 19:00 возле Львовской областной государственной администрации.

Собравшиеся идут через центр города к памятнику Бандере.

Участники несут зажженные факелы, государственные флаги и красно-черные флаги.

Они скандируют Слава Україні! Героям слава!, Слава нації! Смерть ворогам!, Бандера прийде - порядок наведе!, Бандера, Шухевич - герої України!, Бандера - наш герой!

Конфликтов не возникает.

Напомним, факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на площади Независимости. 

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Теги: Львов, Бандера, марш
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Erw    01.01.2018, 22:12
Оценка:  +3
Erw
Всего 400? В прошлые годы было больше. Умнеют люди.
Хитрый-Лис    01.01.2018, 22:26
Оценка:  -7
Хитрый-Лис
на поХоронах "великого" Путина как ты думаешь сколько соберёте рюцких ватников?
Erw    01.01.2018, 22:33
Оценка:  +3
Erw
В любом случае побольше, чем рагульских "педриотов".
d@nnilka    01.01.2018, 23:04
Оценка:  +3
d@nnilka
Ты посмотри на фото, там одна шапана без мозгов.
Хюндай    01.01.2018, 22:12
Оценка:  -5
Хюндай
Радует количество молодых бойцов,есть кому стать на защиту наших рубежей.
Erw    01.01.2018, 22:13
Оценка:  +4
Erw
Явка призывников во Львовской области одни из самых низких в Украине.
Хюндай    01.01.2018, 22:18
Оценка:  +3
Хюндай
Я знаю.что самая низкая .Ещё годик и набирать будут пенсионеров.
степовик    01.01.2018, 22:09
Оценка:  -6
степовик
Військо Боже - Військо Вічне! Господи, помилуй!
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