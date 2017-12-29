Во Львове марш в честь дня рождения Бандеры собрал 400 человек

Митингующие провели факельное шествие от центра города к памятнику Бандере.

Около 400 человек проводят 1 января во Львове факельное шествие в честь 109-го дня рождения лидера Организации украинских националистов в ХХ веке Степана Бандеры. Об этом сообщают Украинские новости.

Шествие началось около 19:00 возле Львовской областной государственной администрации.

Собравшиеся идут через центр города к памятнику Бандере.

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Участники несут зажженные факелы, государственные флаги и красно-черные флаги.

Они скандируют Слава Україні! Героям слава!, Слава нації! Смерть ворогам!, Бандера прийде - порядок наведе!, Бандера, Шухевич - герої України!, Бандера - наш герой!

Конфликтов не возникает.

Напомним, факельное шествие в честь 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры в Киеве завершилось вечем на площади Независимости.