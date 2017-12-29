Польша приняла "сотни тысяч" украинских беженцев - Моравецкий

Польский премьер объяснил отказ страны принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока.

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В своем первом в новом году интервью глава кабинета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Польша помогает снизить напряжение на востоке Евросоюза, принимая украинских беженцев, и, в частности, поэтому решение не принимать мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока было правильным.

Соответствующее интервью он дал телеканалу TVP.

“Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение. На восточной границе Евросоюза мы значительно помогаем снизить напряжение, потому что уже приняли как минимум несколько десятков и, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины“, - сказал он.

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Как отметил Моравецкий, нынешнее правительство будет придерживаться позиции, которую партия “Право и справедливость“ сформулировала до выборов 2015 года.

Напомним, по состоянию на 30 декабря 2017 года число просителей убежища в ЕС сократилось вдвое.