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Климкин о Volkswagen и Adidas в Крыму: Мы их достанем

Комментариев: 3
Министр иностранных дел Украины упомянул в разговоре с немецким коллегой известные немецкие бренды, которые работают в Крыму.
Климкин пожаловался Габриэлю на немецкие компании, которые работают в Крыму
Климкин пожаловался Габриэлю на немецкие компании, которые работают в Крыму
adidas.ru

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не оставит без реакции деятельность на территории оккупированного Крыма немецких компаний Volkswagen и Adidas. Об этом он сказал на совместном брифинге с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в Киеве.

“Я считаю, что это (история с Siemens, - ред.) стало печальным уроком для всего немецкого, и не только немецкого, бизнеса. И сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как, например, Volkswagen или Adidas, Крым причислять к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами“, - пообещал Климкин.

Ранее сообщалось, что информацию о возможной работе немецких компаний DHL Express, Adidas и Puma в оккупированном Крыму проверяет СБУ.

Также Кабмин составил список автоконцернов, которые продолжают работать в Крыму в обход санкций.

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Теги: Крым, Климкин, Adidas, санкции
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Комментариев (3)
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Nikolas_j    03.01.2018, 22:00
Оценка:  0
Nikolas_j
Кого ты достанешь? Не мели ерунды без согласия Германии они бы там не работали)
colavova    03.01.2018, 22:52
Оценка:  -2
colavova
И тебя достанут..
barboss_bibo    03.01.2018, 21:28
Оценка:  +1
barboss_bibo
Всегда постфактум, все равно молодец!
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