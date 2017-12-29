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В Одессе разыскивают двух экс-прокуроров за ограбление инкасаторов

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Бывшим сотрудникам пркуратуры инкриминируют злоупотребление властью и подделку документов.
Все офицеры полиции причастные к преступлению были задержаны ранее
Все офицеры полиции причастные к преступлению были задержаны ранее
facebook полиции

В Одесской области полиция объявила в розыск после увольнения двух сотрудников прокуратуры Андрея Менялина и Александра Грамма. Об этом сообщается в реестре МВД.

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Правоохранители разыскивают двух прокуроров, которые подозреваются в том, что вместе с тремя следователями полиции организовали и попытались реализовать ограбление инкасаторской машины в Одессе.
 
Так Андрею Менялину инкриминируют разбой, злоупотребление властью и подделку документов.
Данные реестра МВС
Данные реестра МВС
wanted.mvs.gov.ua
 
Александру Грамму инкриминируют только подделку документов.
Данные реестра МВС
Данные реестра МВС
wanted.mvs.gov.ua

“Когда дело получило огласку, оба прокурора тихонько уволились, а когда им готовились объявить подозрение - исчезли“, - уточняет Depo.Одеса.

Напомним, полицейские ограбили инкассаторов в Одессе 1 декабря, преступники пытались незаконно завладеть суммой в 120 тысяч долларов

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Теги: Одесса, прокурор, розыск, инкасатор, ограбление
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