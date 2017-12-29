В Одессе разыскивают двух экс-прокуроров за ограбление инкасаторов
Бывшим сотрудникам пркуратуры инкриминируют злоупотребление властью и подделку документов.
В Одесской области полиция объявила в розыск после увольнения двух сотрудников прокуратуры Андрея Менялина и Александра Грамма. Об этом сообщается в реестре МВД.
Читай также: В Запорожской области преступник грабил ломбарды с муляжом бомбыПравоохранители разыскивают двух прокуроров, которые подозреваются в том, что вместе с тремя следователями полиции организовали и попытались реализовать ограбление инкасаторской машины в Одессе.
Так Андрею Менялину инкриминируют разбой, злоупотребление властью и подделку документов.
Александру Грамму инкриминируют только подделку документов.
“Когда дело получило огласку, оба прокурора тихонько уволились, а когда им готовились объявить подозрение - исчезли“, - уточняет Depo.Одеса.
Напомним, полицейские ограбили инкассаторов в Одессе 1 декабря, преступники пытались незаконно завладеть суммой в 120 тысяч долларов