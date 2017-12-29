Адвокат Ноздровской инициировал свое расследование

Адвокат сомневается в версии, что к убийству причастны близкие люди Дмитрия Россошанского.

Адвокат убитой правозащитницы Ирины Ноздровской - Виталий Мацелюх заявил, что инициировал с коллегами собственное расследование.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Адвокат выразил сомнения на счет версии активистов о том, что к убийству Ноздровской могли быть причастны близкие люди Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил ее сестру Светалану, и ответственности которого добивалась Ирина.

Мацелюх утверждает, что вместе с коллегами инициировал собственное расследование с привлечением частных детективов, и его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве могут быть не родственники Россошанского.

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“Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана, иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству“, - отметил адвокат.

Он добавил, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

Напомним, 3 января первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что к расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Позднее в Нацполиции сообщили, что по предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.