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Адвокат Ноздровской инициировал свое расследование

Спецтема: Убийство Ноздровской
Комментариев: 2
Адвокат сомневается в версии, что к убийству причастны близкие люди Дмитрия Россошанского.
Худяков теперь представляет интересы семьи погибшей
Худяков теперь представляет интересы семьи погибшей
gordonua.com

Адвокат убитой правозащитницы Ирины Ноздровской - Виталий Мацелюх заявил, что инициировал с коллегами собственное расследование.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Адвокат выразил сомнения на счет версии активистов о том, что к убийству Ноздровской могли быть причастны близкие люди Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил ее сестру Светалану, и ответственности которого добивалась Ирина.

Мацелюх утверждает, что вместе с коллегами инициировал собственное расследование с привлечением частных детективов, и его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве могут быть не родственники Россошанского.

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“Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана, иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству“, - отметил адвокат.

Он добавил, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

Напомним, 3 января первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что к расследованию убийства Ирины Ноздровской привлечены лучшие специалисты розыска. Позднее в Нацполиции сообщили, что по предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

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Теги: Ноздровская, убийство, адвокат, расследование
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Комментариев (2)
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МиссГалактика    04.01.2018, 10:32
Оценка:  -1
МиссГалактика
Вообще странная ситуация...перечитала весь интернет...все интервью...Этот Росошанский наркоман и у него гепатит С,по нашему закону его выпустят все равно,так как таких в тюрьме не держат,а лечат в инфекционке.И погибшая это должна была понимать.То есть,по идее,кто-то шумихой воспользовался.
МиссГалактика    04.01.2018, 10:36
Оценка:  -1
МиссГалактика
Ну и,в Демидове освещения ноль;( там мамы сестра живет.Нужно бучу подымать и за освещение улиц.Молодежь,ежедневно,из Киева домой,с работы ездит.И все молчат,и молча ходят по 2 км пешком,по темным улицам.Это же ппц
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