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Во Львове из квартиры вынесли сейф с золотом и 18 500 долларов

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Полиция задержала грабителей.
Грабители - 29-летняя женщина и ее приятель
Грабители - 29-летняя женщина и ее приятель
cadenaser.com

30 декабря во Львове грабители проникли в квартиру 47-летнего жителя и похитили сейф с 18 500 долларов и золотыми украшениями. Об этом сообщает областная полиция.

Полиция установила, что к краже причастна 29-летняя жительница города Ровно и ее приятель, житель Радеховского района Львовской области. Грабители проникли в квартиру подобрав ключи к входной двери.

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Злоумышленники задержаны и ожидают избрания меры пресечения в ближайшее время.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 4 декабря 2017 года в Николаеве группа злоумышленников ограбила ювелирный магазин, расположенный вблизи Центрального рынка города, позже устроив стрельбу. Ранее 30 ноября в Ивано-Франковске ограбили магазин табачных изделий и вынесли сейф с 200 тысячами гривен.

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Теги: Львов, квартира, грабители, сейф, деньги, золото
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