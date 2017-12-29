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Климкин: Украинцы спасают конкурентоспособность Польши

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Граждане Украины получили больше двух миллионов польских виз и потратили несколько миллиардов евро, утверждает глава МИД.
Климкин рассказал о беженцах и заробитчанах в Польше
Климкин рассказал о беженцах и заробитчанах в Польше
EPA/UPG

Официальный статус беженца в Польше за последние два года получили только 88 граждан Украины, тогда как разрешение на работу - почти 300 тысяч.

Такую статистику привел в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также отметил, что больше двух миллионов украинцев за указанный период получили польскую визу, потратив “несколько миллиардов евро“.

“Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши“, - утверждает глава украинского МИД.

В свою очередь, посольство Украины в Польше опубликовало данные о том, сколько именно разрешений на работу Польша выдала украинцев за первую половину 2017 года - 91 436 против 41 062 за аналогичный период 2016 года.

“Польша за 9 месяцев 2017 оформила 988 231 визу (национальных и шенгенских). По сравнению с аналогичным периодом 2016 количество выданных виз осталась практически неизменным, однако количество выданных национальных виз типа Д (трудоустройство, обучение, воссоединение с семьей) в 2017 году увеличилась в 1,5 раза“, - сообщило посольство.

Напомним, тему беженцев из Украины в Польше поднял новый премьер Матеуш Моравецкий. Он заявил, что РП приняла “как минимум несколько десятков и, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины“ (не указав, за какой период).

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Теги: Польша, Климкин, трудоустройство, заробитчане, мигранты, визы
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Комментариев (4)
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Strv-003-3    04.01.2018, 23:34
Оценка:  0
Strv-003-3
57 прорентоб Польни было против ССССЬ
Strv-003-3    04.01.2018, 23:31
Оценка:  0
Strv-003-3
Звените - 4 мил иона ы в Польше ококо 6 в в РФ ны как придурки удираем пальшу а наша страна в гавне\
Наталь_Я    04.01.2018, 21:40
Оценка:  +2
Наталь_Я
Ну почему Бог так наказывает Украину...
semveter    04.01.2018, 21:15
Оценка:  +2
semveter
Идиот. Лучше бы о конкурентоспособности Украины думали, а не Польшу спасали.
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