Климкин: Украинцы спасают конкурентоспособность Польши

Граждане Украины получили больше двух миллионов польских виз и потратили несколько миллиардов евро, утверждает глава МИД.

Климкин рассказал о беженцах и заробитчанах в Польше EPA/UPG

Официальный статус беженца в Польше за последние два года получили только 88 граждан Украины, тогда как разрешение на работу - почти 300 тысяч.

Такую статистику привел в своем Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он также отметил, что больше двух миллионов украинцев за указанный период получили польскую визу, потратив “несколько миллиардов евро“.

Біженці – це категорія міжнародного права. Їм потрібно допомагати. За 2 роки такий статус в Польщі отримали 88 українців. При цьому майже 300 тис одержали дозвіл на роботу, а більше 2 млн – візи, витративши кілька млрд євро (польська статистика:))) 1/2 https://t.co/Bkxd0LSJ9Y — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 января 2018 г.

“Мне, как математику, такое соотношение кажется очень привлекательными для польской экономики. Даже учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши“, - утверждает глава украинского МИД.

В свою очередь, посольство Украины в Польше опубликовало данные о том, сколько именно разрешений на работу Польша выдала украинцев за первую половину 2017 года - 91 436 против 41 062 за аналогичный период 2016 года.

“Польша за 9 месяцев 2017 оформила 988 231 визу (национальных и шенгенских). По сравнению с аналогичным периодом 2016 количество выданных виз осталась практически неизменным, однако количество выданных национальных виз типа Д (трудоустройство, обучение, воссоединение с семьей) в 2017 году увеличилась в 1,5 раза“, - сообщило посольство.

Напомним, тему беженцев из Украины в Польше поднял новый премьер Матеуш Моравецкий. Он заявил, что РП приняла “как минимум несколько десятков и, может быть, сотен тысяч беженцев из Украины“ (не указав, за какой период).