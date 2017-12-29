В Харькове пьяный волонтер подорвался гранатой в квартире

Во время взрыва жена и двое малолетних детей находились в соседней комнате.

В Харькове в квартире многоэтажки из-за взрыва гранаты погиб волонтер АТО. Об этом сообщает первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

“Ночью в Харькове в арендованной квартире, расположенной на третьем этаже жилой многоэтажки, местный житель, 1979 г.р., по имеющейся информации руководитель пансионата для престарелых, неоднократно в качестве волонтера выезжавший в зону АТО, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась“, - написал он.

Читай также: В Киеве у мужчины в квартире нашли арсенал боеприпасов

38-летний мужчина погиб на месте. Его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате, не пострадали.

Как сообщает полиция области, по данному факту открыто уголовное производство. Происшествие квалифицировали по ст. 115 (убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

Напомним, 3 января в Днепре в ходе конфликта двух мужчин, один из них применил ручную гранату, произошел взрыв, одному из мужчин повредило ноги. 27 декабря в Луганске в жилом доме погиб молодой мужчина, две девушки получили осколочные ранения в результате взрыва ручной гранаты.