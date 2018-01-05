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СБУ: На Запорожье коммунисты распространяли антиукраинскую газету

Комментариев: 1
По информации СБУ, издание оправдывало действия террористов на востоке Украины и создавало положительный образ государства-агрессора.
Материалы направлены на экспертизу
Материалы направлены на экспертизу
ssu.gov.ua

В СБУ сообщили о пресечении деятельности в Мелитополе двух активистов Компартии, распространявших “антиукраинскую“ газету. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона свою “газетку“, - говорится в сообщении.

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По информации СБУ, издание оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь.

Во время проведения обысков в помещениях жителей Мелитополя правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации с готовыми к печати макетами очередных выпусков газеты.

Материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, 7 ноября в Запорожье полиция задержала двух человек за использование советской символики. Инцидент произошел на митинге в честь 100-летия Октябрьской революции. 28 октября в Днепре задержали участника возложения цветов к памятнику генералу Пушкину, инициированного Союзом коммунистов, за нецензурную брань в адрес активистки Майдан Сичеслав - Днепр.

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Теги: Запорожье, СБУ, коммунисты, пропаганда, боевики, ЛДНР, агитация
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Комментариев (1)
Лобо    05.01.2018, 23:20
Оценка:  0
Лобо
О, а "создание положительного образа" и "оправдание действий сепаратистов" уже уголовно наказуемое? В Сталинском государстве такое действительно было. В цивилизованном государстве такое называется "свободой слова". А в Украине новую статью УК приняли? Нет? тогда судить то за что планируют? Террориз
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