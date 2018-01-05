СБУ: На Запорожье коммунисты распространяли антиукраинскую газету

По информации СБУ, издание оправдывало действия террористов на востоке Украины и создавало положительный образ государства-агрессора.

В СБУ сообщили о пресечении деятельности в Мелитополе двух активистов Компартии, распространявших “антиукраинскую“ газету. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Оперативники спецслужбы установили, что двое активистов городской организации Коммунистической партии распространяли на территории региона свою “газетку“, - говорится в сообщении.

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По информации СБУ, издание оправдывало действия террористов на востоке Украины, создавало положительный образ государства-агрессора и разжигало национальную рознь.

Во время проведения обысков в помещениях жителей Мелитополя правоохранители обнаружили компьютерную технику и носители информации с готовыми к печати макетами очередных выпусков газеты.

Материалы направлены для проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, 7 ноября в Запорожье полиция задержала двух человек за использование советской символики. Инцидент произошел на митинге в честь 100-летия Октябрьской революции. 28 октября в Днепре задержали участника возложения цветов к памятнику генералу Пушкину, инициированного Союзом коммунистов, за нецензурную брань в адрес активистки Майдан Сичеслав - Днепр.