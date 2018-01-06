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Лещенко объяснил, почему Поклонскую не лишают гражданства

Комментариев: 11
У ГМС якобы нет данных о нарушениях со стороны Поклонской.
Депутат уверен, что Поклонская не могла не оформить гражданство РФ
Депутат уверен, что Поклонская не могла не оформить гражданство РФ
newsone.ua

Нардеп Сергей Лещенко заявил, что Государственная миграционная служба Украины не имеет документально подтверждення постановки вопроса об утрате украинского гражданства депутатом Госдумы РФ и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

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Депутат рассказал, что к нему на почту пришло официальное письмо от ГМС по его запросу касательно лишения гражданства Поклонской. 

“У них (ГМС) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве“ - подчеркнул Лещенко. 

Он отметил, что Поклонская не могла стать депутатом Госдумы РФ без российского гражданства. 

Обновление

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на заявления депутата Лещенко и написала на своей странице в Facebook, что имеет российское гражданство.

“Гражданство у меня одно - России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался“, - написала Поклонская.

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Объяснила она это тем, что после аннексии Крыма его жители получили российское гражданство.

“Крымчане же все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также Федерального Закона РФ №4 приобрели гражданство РФ“, - заявила она.

Напомним, 20 октября депутат Сергей Лещенко получил ответ от Администрации президента на официальный запрос касательно лишения украинского гражданства депутата Госдумы РФ Наталии Поклонской.

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Теги: депутат, Лещенко, Поклонская, ГМС, гражданство
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Комментариев (11)
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realМовчанюк    06.01.2018, 18:19
Оценка:  +1
realМовчанюк
потому что "своя в доску"
bimba09    06.01.2018, 18:09
Оценка:  +2
bimba09
По ходу, девственности ее тоже лишить не могут. Карма, однако...
П    06.01.2018, 17:02
Оценка:  +5
П
Зато у ГМС моментально появились данные по Саакашвили. Всего один звонок...)))
realМовчанюк    06.01.2018, 18:20
Оценка:  +2
realМовчанюк
хитрости парижского двора
njkzy_c    06.01.2018, 14:20
Оценка:  +10
njkzy_c
Поклонская должна быть гражданкой Украины,чтобы судить её в Украине как предателя родины и ни одна страна в мире не скажет что Украина не имеет права это делать или что то нарушает
Интeллігент    06.01.2018, 14:28
Оценка:  -6
Интeллігент
Осталось за малым дело - заполучить эту Няшу!
fulminate    06.01.2018, 15:13
Оценка:  +13
fulminate
Она уже что-то предчувствует. Не спроста под умалишенную косит...
Интeллігент    06.01.2018, 15:18
Оценка:  -8
Интeллігент
Думаете, не в Израиль лечиться уедет, а в Украину?
сергей11    06.01.2018, 15:20
Оценка:  +11
сергей11
Там медицина уже бессильна. Только полная изоляция от общества.
Интeллігент    06.01.2018, 15:43
Оценка:  +4
Интeллігент
Так она и сидит в российской Думе среди себе подобных.
realМовчанюк    06.01.2018, 18:21
Оценка:  +3
realМовчанюк
прыйде коза до возу!
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