Лещенко объяснил, почему Поклонскую не лишают гражданства

У ГМС якобы нет данных о нарушениях со стороны Поклонской.

Депутат уверен, что Поклонская не могла не оформить гражданство РФ newsone.ua

Нардеп Сергей Лещенко заявил, что Государственная миграционная служба Украины не имеет документально подтверждення постановки вопроса об утрате украинского гражданства депутатом Госдумы РФ и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской.

Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

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Депутат рассказал, что к нему на почту пришло официальное письмо от ГМС по его запросу касательно лишения гражданства Поклонской.

“У них (ГМС) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве“ - подчеркнул Лещенко.

Он отметил, что Поклонская не могла стать депутатом Госдумы РФ без российского гражданства.

Обновление

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на заявления депутата Лещенко и написала на своей странице в Facebook, что имеет российское гражданство.

“Гражданство у меня одно - России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался“, - написала Поклонская.

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Объяснила она это тем, что после аннексии Крыма его жители получили российское гражданство.

“Крымчане же все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также Федерального Закона РФ №4 приобрели гражданство РФ“, - заявила она.

Напомним, 20 октября депутат Сергей Лещенко получил ответ от Администрации президента на официальный запрос касательно лишения украинского гражданства депутата Госдумы РФ Наталии Поклонской.