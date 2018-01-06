Лещенко объяснил, почему Поклонскую не лишают гражданства
Нардеп Сергей Лещенко заявил, что Государственная миграционная служба Украины не имеет документально подтверждення постановки вопроса об утрате украинского гражданства депутатом Госдумы РФ и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской.
Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.
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Депутат рассказал, что к нему на почту пришло официальное письмо от ГМС по его запросу касательно лишения гражданства Поклонской.
“У них (ГМС) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве“ - подчеркнул Лещенко.
Он отметил, что Поклонская не могла стать депутатом Госдумы РФ без российского гражданства.
Обновление
Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на заявления депутата Лещенко и написала на своей странице в Facebook, что имеет российское гражданство.
“Гражданство у меня одно - России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался“, - написала Поклонская.
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Объяснила она это тем, что после аннексии Крыма его жители получили российское гражданство.
“Крымчане же все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также Федерального Закона РФ №4 приобрели гражданство РФ“, - заявила она.
Напомним, 20 октября депутат Сергей Лещенко получил ответ от Администрации президента на официальный запрос касательно лишения украинского гражданства депутата Госдумы РФ Наталии Поклонской.